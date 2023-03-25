начнут матч в 22:45 в группе I квалификации Евро-2024, 25.03.2023.

Последний матч между собой: Андорра — Румыния 0:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Андорра» — «Румыния». Коэффициент ставки — 2.75 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Андорра»).

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