ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельИдеальная замена. «Бавария» не ошиблась, сменив Нагельсмана на Тухеля
  • 19:20
    • «Локомотив» переиграл ЦСКА и сократил отставание в серии
  • 19:11
    • Ремейк Resident Evil 4 показал лучший во франшизе запуск в Steam
    Все новости спорта

    Андорра — Румыния: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.03.2023 в 22:45 начнется матч в группе I квалификации Евро-2024 Андорра — Румыния

    Футбол Сборная Андорры Сборная Румынии
    Андорра и Румыния начнут матч в 22:45 в группе I квалификации Евро-2024, 25.03.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: Андорра — Румыния 0:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Андорра» — «Румыния». Коэффициент ставки — 2.75.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Андорра»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Андорра — Румыния.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Позволит ли Испании вернуться к победам Норвегия?
  • Испания — Норвегия. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • У Швейцарии не должно быть проблем
  • Белоруссия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Что противопоставит Хорватии Уэльс?
  • Хорватия — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Испания — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Белоруссия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хорватия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Адмирал — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальта — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Словакия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Англия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры