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    Румыния не заметит карлика

    Андорра — Румыния. Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, Евро-2024, 25 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Андорра — Румыния
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    Джордже Пушкаш
    Андорра сыграет на своем поле с Румынией в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 25 марта, начало — в 22:45 мск. Андорра — Румыния: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I 25 Марта 2023 года
    Андорра
  • Андорра-ла-Велья
    •  Андорра 22:45 Румыния Румыния
  • Бухарест
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    Андорра

    Андоррцам вновь не позавидуешь. Бороться футбольному карлику наверняка снова придется лишь за собственный престиж.

    А вот пощипать остальных участников секстета Андорра способна. Ну, уж как минимум, помотать нервы оппонентам.

    Коэффициенты матча Андорра — Румыния

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    В своем предыдущем поединке Андорра проиграла. Контрольный матч с Гибралтаром завершился минимальной неудачей.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с Румынией для команды складываются исторически неудачно. Все 4 матча были проиграны, причем 3 из них — с крупным счетом.

    Андорра явно намеревается дать бой румынам. Даже ничья будет расцениваться как очень неплохой результат.

    Румыния

    Румыны в очередной раз пролетели мимо Мундиаля. Период смены поколений сильно затянулся, да и игру команда демонстрирует не самую яркую.

    Румыния имеет все шансы наконец-то удачно пройти квалификацию. Если тягаться со Швейцарией будет сложнее, то Израиль и Косово команде вполне по плечу.

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    • Главным бичом команды является не самая высокая надежность тылов. Оборона румын дает сбои в матчах с сильными оппонентами.

    А вот стартовать с победы для гостей дело крайне важное. Да и приятную разницу мячей обеспечить необходимо.

    Румыния явно будет действовать первым номером. Например, как в своем последнем поединке с Молдавией (0:5).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Румынии предлагают — 1.20.

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    На викторию Андорры дают — 15.00, ничья оценена — в 6.50.

    Румыния надеется на удачный старт, да и вообще, гости явно сильнее футбольного карлика.

    Наш прогноз — Фора Румынии -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.00.

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    Андорра — Румыния: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на футбол. Румыния не заметит карлика
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