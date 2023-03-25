Андорра
Андоррцам вновь не позавидуешь. Бороться футбольному карлику наверняка снова придется лишь за собственный престиж.
А вот пощипать остальных участников секстета Андорра способна. Ну, уж как минимум, помотать нервы оппонентам.
Коэффициенты матча Андорра — Румыния
В своем предыдущем поединке Андорра проиграла. Контрольный матч с Гибралтаром завершился минимальной неудачей.
Поединки с Румынией для команды складываются исторически неудачно. Все 4 матча были проиграны, причем 3 из них — с крупным счетом.
Андорра явно намеревается дать бой румынам. Даже ничья будет расцениваться как очень неплохой результат.
Румыния
Румыны в очередной раз пролетели мимо Мундиаля. Период смены поколений сильно затянулся, да и игру команда демонстрирует не самую яркую.
Румыния имеет все шансы наконец-то удачно пройти квалификацию. Если тягаться со Швейцарией будет сложнее, то Израиль и Косово команде вполне по плечу.
Главным бичом команды является не самая высокая надежность тылов. Оборона румын дает сбои в матчах с сильными оппонентами.
А вот стартовать с победы для гостей дело крайне важное. Да и приятную разницу мячей обеспечить необходимо.
Румыния явно будет действовать первым номером. Например, как в своем последнем поединке с Молдавией (0:5).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Румынии предлагают — 1.20.
На викторию Андорры дают — 15.00, ничья оценена — в 6.50.
Румыния
Наш прогноз — Фора Румынии -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.00.