Андорра сыграет на своем поле с Румынией в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 25 марта, начало — в 22:45 мск. Андорра — Румыния: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Андорра

Андоррцам вновь не позавидуешь. Бороться футбольному карлику наверняка снова придется лишь за собственный престиж.

А вот пощипать остальных участников секстета Андорра способна. Ну, уж как минимум, помотать нервы оппонентам.

Коэффициенты матча Андорра — Румыния 1X2Новым игрокам 17.006.001.20Фрибет$40

В своем предыдущем поединке Андорра проиграла. Контрольный матч с Гибралтаром завершился минимальной неудачей.

Все прогнозы на футбол

Поединки с Румынией для команды складываются исторически неудачно. Все 4 матча были проиграны, причем 3 из них — с крупным счетом.

Андорра явно намеревается дать бой румынам. Даже ничья будет расцениваться как очень неплохой результат.

Румыния

Румыны в очередной раз пролетели мимо Мундиаля. Период смены поколений сильно затянулся, да и игру команда демонстрирует не самую яркую.

Румыния имеет все шансы наконец-то удачно пройти квалификацию. Если тягаться со Швейцарией будет сложнее, то Израиль и Косово команде вполне по плечу.

Главным бичом команды является не самая высокая надежность тылов. Оборона румын дает сбои в матчах с сильными оппонентами.

А вот стартовать с победы для гостей дело крайне важное. Да и приятную разницу мячей обеспечить необходимо.

Румыния явно будет действовать первым номером. Например, как в своем последнем поединке с Молдавией (0:5).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Румынии предлагают — 1.20.

На викторию Андорры дают — 15.00, ничья оценена — в 6.50.

Румыния надеется на удачный старт , да и вообще, гости явно сильнее футбольного карлика.

Наш прогноз — Фора Румынии -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.00.