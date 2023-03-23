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    • Иран — Россия: стартовые составы команд
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    Иран — Россия: стартовые составы команд

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    Сборные Ирана и России объявили составы на товарищеский матч.

    сборная России
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    сборная России

    Сборные Ирана и России объявили составы на товарищеский матч.

    Иран: Биранванд, Резаян, Хализаде, Канаани, Нурафкан, Эззатолахи, Хажсафи, Мохеби, Кулизаде, Муганлу, Тареми.

    Россия: Сафонов, Караваев, Литвинов, Осипенко, Хлусевич, Кузяев, Глебов, Миранчук, Захарян, Комличенко, Зиньковский.

    Запасные: Помазун, Песьяков, Селихов, Обляков, Денисов, Пиняев, Баринов, Пруцев, Ахметов, Сильянов, Соболев, Солдатенков, Тюкавин, Фомин.

    Начало матча между сборными Ирана и России запланировано на 20:00 по московскому времени. Эксперты LiveSport сделали специальный прогноз на эту игру.

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