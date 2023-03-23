Португалия — Лихтенштейн: счет матча 4:0, обзор голов

В матче первого тура группового этапа квалификации на Евро-2024 сборнаяв родных стенах разгромила командусо счетом 4:0.

Точными ударами отметились Жоау Канселу, Бернарду Силва и Криштиану Роналду, который оформил дубль.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J Португалия — Лихтенштейн 4:0 Голы: 1:0 Жоау Канселу (8'), 2:0 Бернарду Силва (47'), 3:0 Криштиану Роналду (пенальти) (51'), 4:0 Криштиану Роналду (63') Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Перейра Данилу (Рубен Невеш, 67'), Рубен Диаш, Гонсалу Инасиу, Рафаэл Геррейру, Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 89'), Жоау Палинья, Бернарду Силва (Витор Феррейра, 78'), Криштиану Роналду (Гонсалу Рамуш, 78'), Жоау Фелиш (Рафаэл Леау, 67') Лихтенштейн: Арон Зеле (Niklas Beck, 80'), Philipp Gassner (Jakob Lorenz, 60'), Николас Хаслер, Сандро Визер, Ноах Фроммельт, Ливио Мейер (Фабио Вольфингер, 60'), Йенс Хофер, Ларс Трабер, Андреас Малин (Simon Luchinger, 38'), Сандро Вольфингер (Сейхан Йилдыз, 80'), Беньямин Бюхель

В параллельной игре этой группы Босния и Герцеговина на своем поле также крупно переиграла Исландию со счетом 3:0.

Три очка боснийцам принесли дубль Раде Крунича и гол Амара Дедича.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J Босния и Герцеговина — Исландия 3:0 Голы: 1:0 Раде Крунич (14'), 2:0 Раде Крунич (40'), 3:0 Амар Дедич (63') Босния и Герцеговина: Ибрагим Шехич, Анель Ахмедходжич, Хрвое Миличевич, Синиша Санишанин, Амар Дедич (Деннис Хаджикадунич, 71'), Амир Хаджиахметович (Саньин Прцич, 71'), Беньямин Тахирович (Гойко Цимирот, 82'), Раде Крунич, Юсуф Газибегович, Смаил Превляк (Кенан Кодро, 67'), Эрмедин Демирович (Nemanja Bilbija, 81') Исландия: Йоханн Гудмундссон, Альфред Финнбогасон (Andri Gudjohnsen, 82'), Jon Dagur Thorsteinsson (Микаэль Эллертссон, 67'), Хакон-Арнар Харальдссон, Arnor Traustason (Стефан Тейтур Тордарсон, 82'), Арнор Сигурдссон (Микаэль Андерсон, 67'), David Kristjan Olafsson, Daniel Leo Gretarsson, Хёрдур Магнуссон, Виктор Паульссон, Рунар Рунарссон Предупреждения: Хакон-Арнар Харальдссон (17'), Виктор Паульссон (19'), Беньямин Тахирович (45'), Йоханн Гудмундссон (45'), Амар Дедич (64')

В еще одной игры группы J сборные Словакии и Люксембурга сыграли вничью.

Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга. Все усилия команд открыть счет не увенчались успехом.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J Словакия — Люксембург 0:0 Словакия: Мартин Дубравка, Петер Пекарик (Michal Tomic, 82'), Норберт Дьёмбер, Любомир Шатка, Давид Ганцко, Юрай Куцка, Станислав Лоботка, Ондрей Дуда (Ласло Бенеш, 80'), Томаш Суслов (Роберт Мак, 73'), Robert Polievka (Роберт Боженик, 73'), Лукаш Гараслин Люксембург: Данель Синани (Себастьян Тиль, 84'), Жерсон Родригес, Кристофер Мартинс, Леандро Мартинс, Ивандро Боргес Санчес (Лоран Жанс, 64'), Мика Пинту, Матиас Олесен (Венсан Тиль, 64'), Максим Шано, Lars Gerson, Флориан Бонерт (Timothe Rupil, 84'), Антони Морис Предупреждение: Lars Gerson (57')

Таким образом, после первого тура в активе Португалии и Боснии и Герцеговины по три очка, у Словакии и Люксембурга по одному пункта, а Исландия и Лихтенштейн остаются без зачетных баллов.