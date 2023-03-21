Карпин: Головин и Миранчук хотели приехать в сборную даже с травмами

Главный тренер сборной Россиивысказался о том, что полузащитник «Монако»и хавбек «Торино»не сыграют в матчах с Ираном и Ираком.

Ранее стало известно, что Головин и Миранчук не приедут в расположение национальной команды из-за трамв.

«Я с ними разговаривал, расстроены были, все равно хотели приехать. Но смысл? Пол-Европы облетать, сделать МРТ, увидеть повреждение? Хотели увидеться, погостить», — сказал Карпин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Карпин также подтвердил, что «Монако» и «Торино» предоставили все бумаги, подтверждающие повреждения игроков.

Сборная России 23 марта сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.