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    Головин пропустит матчи сборной России с Ираном и Ираком

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет за сборную России в ближайших товарищеских матчах против Ирана и Ирака. Об этом сообщил агент футболиста Александр Клюев.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Саша получил небольшую травму, около недели пропустит. Здесь нет никаких заговоров.

    Вчера он сам набрал Карпину, они поговорили, и тренерский штаб совместно с медицинским принял решение, чтобы Сашу не дёргать, дать ему восстановиться.

    Головин всегда с удовольствием приезжает в сборную, ему нравится играть за нее, проводить время с ребятами. Пусть и товарищеские игры, но он хотел приехать», — приводит слова Клюева «Чемпионат».

    Сборная России 23 марта сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.

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    • В текущем сезоне Головин провел в чемпионате Франции 26 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

    Напомним, ранее стало известно, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук тоже пропустит товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

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