Головин пропустит матчи сборной России с Ираном и Ираком

Полузащитник «Монако»не сыграет за сборную России в ближайших товарищеских матчах против. Об этом сообщил агент футболиста Александр Клюев.

«Саша получил небольшую травму, около недели пропустит. Здесь нет никаких заговоров.

Вчера он сам набрал Карпину, они поговорили, и тренерский штаб совместно с медицинским принял решение, чтобы Сашу не дёргать, дать ему восстановиться.

Головин всегда с удовольствием приезжает в сборную, ему нравится играть за нее, проводить время с ребятами. Пусть и товарищеские игры, но он хотел приехать», — приводит слова Клюева «Чемпионат».

Сборная России 23 марта сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.

В текущем сезоне Головин провел в чемпионате Франции 26 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

Напомним, ранее стало известно, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук тоже пропустит товарищеские матчи с Ираном и Ираком.