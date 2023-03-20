«Уиган» лишился трех очков в Чемпионшипе из-за неуплаты зарплат футболистам

сняли три очка в Чемпионшипе из-за задержек по зарплате футболистам в марте.

«Клуб ранее был обвинён и подвергнут санкциям за несоблюдение условий стандартных контрактов, действовавших между клубом и игроками, в июне 2022-го, июле 2022-го и октябре 2022 года.

Последнее нарушение клубом своих обязательств означает, что условия соглашения, которое клуб подписал с руководством лиги в январе 2023 года, были нарушены, и применение отложенных спортивных санкций было автоматически инициировано», — сообщает официальный сайт лиги.

Сейчас у «Уигана» на счету 31 очко и последнее место в турнирной таблице. Команда отстает от необходимого для выживания 21-го места на 8 баллов.