ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мяч Евро-2024На пути в Берлин. Все о стартующем отборе к Евро-2024
  • 22:00
    • СКА разгромил «Торпедо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    Карпин назвал смертоубийством возможные последствия участия сборной России на турнире в Азии

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России
    Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о возможности участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Есть такое приглашение. Хотел бы ли я? С одной стороны, да. С другой стороны, это будет происходить в июне. Не понимаю еще, где — с точки зрения логистики. Там будет жарко. 3 июня у нас чемпионат заканчивается, 9 июня у них там начинается. То есть все футболисты без отпуска. Плюс — какие там будут поля и на этой жаре. Мы сейчас были в Средней Азии, и там были поля не лучшего качества, мягко говоря. А если будет жара и поля будут совсем сухими — это будет смертоубийство. По мне.

    Да, мы разговаривали по этому поводу, но я высказал свою позицию о том, что здесь еще надо крепко подумать. Взять из отпуска футболистов и вернуть их травмированными — человек 7-8… А на этих полях они могут травмироваться легко. Надо думать», — отметил Карпин в интервью ютуб-каналу «Фабрика Футбола».

    Российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных международных матчах.

  • В УЕФА не против участия сборной России в чемпионате Центральной Азии
  • Читайте по теме

    • В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к АФК, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос до марта.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» Мг и «Авангард» вновь поднимут планку результативности
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • ЦСКА дотащит противостояние до третьей победы
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Команды прибавят уже во втором тайме
  • «Велес Сарсфилд» — «Сентраль Кордова». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.00
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Велес Сарсфилд — Сентраль Кордова
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Андрееску — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Блинкова — Нимайер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Мемфис — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры