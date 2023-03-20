Карпин назвал смертоубийством возможные последствия участия сборной России на турнире в Азии

Наставник сборной Россиивысказался о возможности участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии.

«Есть такое приглашение. Хотел бы ли я? С одной стороны, да. С другой стороны, это будет происходить в июне. Не понимаю еще, где — с точки зрения логистики. Там будет жарко. 3 июня у нас чемпионат заканчивается, 9 июня у них там начинается. То есть все футболисты без отпуска. Плюс — какие там будут поля и на этой жаре. Мы сейчас были в Средней Азии, и там были поля не лучшего качества, мягко говоря. А если будет жара и поля будут совсем сухими — это будет смертоубийство. По мне.

Да, мы разговаривали по этому поводу, но я высказал свою позицию о том, что здесь еще надо крепко подумать. Взять из отпуска футболистов и вернуть их травмированными — человек 7-8… А на этих полях они могут травмироваться легко. Надо думать», — отметил Карпин в интервью ютуб-каналу «Фабрика Футбола».

Российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных международных матчах.

В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к АФК, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос до марта.