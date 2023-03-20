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    Новая победа «Арсенала»

    АПЛ: Итоги 28-го тура

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    Фрагмент матча «Арсенал» — «Кристал Пэлас»
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    Фрагмент матча «Арсенал» — «Кристал Пэлас»
    «Арсенал» постепенно приближается к титулу чемпиона Англии. Включится ли «Манчестер Сити» в чемпионскую гонку? И отберёт ли «Ньюкасл» у «Ман Юнайтед» и «Тоттенхэма» место в Лиге чемпионов? Ответ узнаем ближе к окончанию сезона, до финиша чемпионата остаётся 10 туров.

    Изменения в турнирной таблице

    Верхняя часть турнирной таблицы АПЛ не поменялась в плане перестановок команд, а вот в зоне вылета — изменения есть.

    «Лидс» взлетел на пять строчек вверх и расположился на 14 месте. Таким образом клуб покинул зону вылета. Две строчки потерял «Ноттингем Форест», опустившись на 16 строчку.

    Календарь и таблица АПЛ

    На ступеньку ниже скатились «Лестер» (17 место), «Вест Хэм» (18 место) и «Борнмут» (19 место).

    Чемпионская гонка

    «Арсенал» чувствует себя комфортно на троне, лондонский клуб опережает своего главного конкурента на 8 очков. «Пушкари» уже одержали шестую победу подряд.

    В 28 туре «канониры» разгромили «Кристал Пэлас» (4:1). В победном матче дубль на свой счёт записал Букайо Сака. По голу также забили Габриэл Мартинелли и Гранит Джака.

    Габриэл Мартинелли, игрок «Арсенала»
    globallookpress.com

    «Арсенал» в этом сезоне одержал 22 победы, 3 встречи завершил вничью и еще 3 проиграл. В активе команды 69 набранных очков.

    Тур в усеченном формате

    Три матча 28-го тура были перенесены из-за участия топ-клубов в четвертьфинале Кубка Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Бёрнли» (6:0) и вышел в полуфинал турнира. Таким образом МС перенёс поединок 28 тура АПЛ с «Вест Хэмом».

    К слову, «Ман Сити» идёт на втором месте в чемпионате, у команды в копилке 61 балл. Следом в таблице расположился «Ман Юнайтед» с 50 набранными очками.

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    • «Красные дьяволы» перенесли матч чемпионата с «Брайтоном». В Кубке «Манчестер Юнайтед» переиграл «Фулхэм» (3:1) и тоже вышел в 1/2 финала. По этой же причине была отложена встреча между «Ливерпулем» и «Фулхэмом».

    Топ-5

    Первая пятёрка английской Премьер-лиги ушла в отрыв. На четвёртом месте расположился «Тоттенхэм». У «шпор» 49 набранных очков, в минувшем туре лондонцы устроили голепад вместе с «Саутгемптоном» (3:3).

    Гарри Кейн, игрок «Тоттенхэма»
    globallookpress.com

    «Тоттенхэм» умудрился разбазарить преимущество, добытое к 74-й минуте. Коллектив из Лондона вел в два мяча, однако «Саутгемптон» благодаря голам Тео Уолкотта и Джеймса Уорд-Проуза смог уйти от поражения.

    На два балла меньше у «Ньюкасла», который занимает пятое место в таблице. В 28 туре «сороки» обыграли «Ноттингем Форест» (2:1).

    Другие матчи тура

    «Лидс» поднялся в таблице после уверенной гостевой победы над «Вулверхэмптоном» (4:2). Один из аутсайдеров английской лиги — «Борнмут» потерпел крупное поражение от «Астон Виллы» (0:3).

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  • 13/03/2023

    • Ещё в двух поединках не были определены победители. «Брентфорд» и «Лестер» обменялись голами (1:1). «Челси» и «Эвертон» сыграли результативную ничью (2:2).

    Тур № 29

    Английская Премьер-лига берёт международную паузу, связанную с играми национальных сборных в квалификации чемпионата Европы. А возобновятся матчи в АПЛ — 1 апреля.

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    Программу 29 тура откроет суперсражение, чемпион против виц-чемпиона. «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль», игра запланирована на субботу, 1 апреля.

    Все прогнозы на АПЛ

    В воскресенье, 2 апреля ожидается поединок за место в лигочемпионской четвёрке. «Ньюкасл» бросит вызов «Манчестер Юнайтед». Днем ранее сыграет «Арсенал», в гости к лидеру приедет «Лидс».

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