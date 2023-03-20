Новая победа «Арсенала»

«Арсенал» постепенно приближается к титулу чемпиона Англии. Включится ли «Манчестер Сити» в чемпионскую гонку? И отберёт ли «Ньюкасл» у «Ман Юнайтед» и «Тоттенхэма» место в Лиге чемпионов? Ответ узнаем ближе к окончанию сезона, до финиша чемпионата остаётся 10 туров.

Изменения в турнирной таблице

Верхняя часть турнирной таблицы АПЛ не поменялась в плане перестановок команд, а вот в зоне вылета — изменения есть.

«Лидс» взлетел на пять строчек вверх и расположился на 14 месте. Таким образом клуб покинул зону вылета. Две строчки потерял «Ноттингем Форест», опустившись на 16 строчку.

Календарь и таблица АПЛ

На ступеньку ниже скатились «Лестер» (17 место), «Вест Хэм» (18 место) и «Борнмут» (19 место).

Чемпионская гонка

«Арсенал» чувствует себя комфортно на троне, лондонский клуб опережает своего главного конкурента на 8 очков. «Пушкари» уже одержали шестую победу подряд.

В 28 туре «канониры» разгромили «Кристал Пэлас» (4:1). В победном матче дубль на свой счёт записал Букайо Сака. По голу также забили Габриэл Мартинелли и Гранит Джака.

Габриэл Мартинелли, игрок «Арсенала» globallookpress.com

«Арсенал» в этом сезоне одержал 22 победы, 3 встречи завершил вничью и еще 3 проиграл. В активе команды 69 набранных очков.

Тур в усеченном формате

Три матча 28-го тура были перенесены из-за участия топ-клубов в четвертьфинале Кубка Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Бёрнли» (6:0) и вышел в полуфинал турнира. Таким образом МС перенёс поединок 28 тура АПЛ с «Вест Хэмом».

К слову, «Ман Сити» идёт на втором месте в чемпионате, у команды в копилке 61 балл. Следом в таблице расположился «Ман Юнайтед» с 50 набранными очками.

«Красные дьяволы» перенесли матч чемпионата с «Брайтоном». В Кубке «Манчестер Юнайтед» переиграл «Фулхэм» (3:1) и тоже вышел в 1/2 финала. По этой же причине была отложена встреча между «Ливерпулем» и «Фулхэмом».

Топ-5

Первая пятёрка английской Премьер-лиги ушла в отрыв. На четвёртом месте расположился «Тоттенхэм». У «шпор» 49 набранных очков, в минувшем туре лондонцы устроили голепад вместе с «Саутгемптоном» (3:3).

Гарри Кейн, игрок «Тоттенхэма» globallookpress.com

«Тоттенхэм» умудрился разбазарить преимущество, добытое к 74-й минуте. Коллектив из Лондона вел в два мяча, однако «Саутгемптон» благодаря голам Тео Уолкотта и Джеймса Уорд-Проуза смог уйти от поражения.

На два балла меньше у «Ньюкасла», который занимает пятое место в таблице. В 28 туре «сороки» обыграли «Ноттингем Форест» (2:1).

Другие матчи тура

«Лидс» поднялся в таблице после уверенной гостевой победы над «Вулверхэмптоном» (4:2). Один из аутсайдеров английской лиги — «Борнмут» потерпел крупное поражение от «Астон Виллы» (0:3).

Ещё в двух поединках не были определены победители. «Брентфорд» и «Лестер» обменялись голами (1:1). «Челси» и «Эвертон» сыграли результативную ничью (2:2).

Тур № 29

Английская Премьер-лига берёт международную паузу, связанную с играми национальных сборных в квалификации чемпионата Европы. А возобновятся матчи в АПЛ — 1 апреля.

Программу 29 тура откроет суперсражение, чемпион против виц-чемпиона. «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль», игра запланирована на субботу, 1 апреля.

Все прогнозы на АПЛ

В воскресенье, 2 апреля ожидается поединок за место в лигочемпионской четвёрке. «Ньюкасл» бросит вызов «Манчестер Юнайтед». Днем ранее сыграет «Арсенал», в гости к лидеру приедет «Лидс».