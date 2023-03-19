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    «Хетафе» победил «Севилью» и поднялся из зоны вылета

    «Хетафе» — «Севилья»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В домашнем матче 26-го тура испанской Примеры «Хетафе» со счетом 2:0 победил «Севилью».

    Маркос Акунья
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    Маркос Акунья

    Оба мяча команды забили во втором тайме. Сначала отметился Мунир Эль-Хаддади, а в компенсированное время счет удвоил Энес Унал.

    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Севилья 2:0
    Голы: 1:0 Мунир Эль-Хаддади (50'), 2:0 Энес Унал (90 + 5') Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Стефан Митрович, Gaston Alvarez, Дамиан Суарес (Хуан Иглесиас, 62'), Неманья Максимович (Гонсало Вильяр, 70'), Луис Милья (Карлос Аленья, 83'), Кристиан Португес, Борха Майораль (Хайме Мата, 83'), Энес Унал, Мунир Эль-Хаддади (Анхель Альгобия, 70') Севилья: Лукас Окампос, Бриан Хиль (Юссеф Эн-Несири, 55'), Пап Гуй, Оливер Торрес (Сусо, 55'), Жоан Жордан (Иван Ракитич, 55'), Маркос Акунья, Алекс Теллес (Гонсало Монтьель, 72'), Луак Баде, Неманья Гудель, Хесус Навас, Яссин Буну Предупреждения: Жоан Жордан (14'), Дамиан Суарес (22'), Луак Баде (63'), Гонсало Вильяр (76'), Луис Милья (81'), Gaston Alvarez (90 + 3')

    Набрав 29 очков, «Хетафе» поднялся на 13-е место и обошел «Севилью» в турнирной таблице.

    «Севилья» имеет на один пункт ниже и находится на 14- позиции.

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