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    РПЛ опубликовала календарь матчей 21-го и 22-го тура

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    Пресс-служба РПЛ назвала даты проведения матчей 21-го и 22-го тура чемпионата.

    Мяч РПЛ
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    Мяч РПЛ

    21-й тур
    • 1 апреля (суббота)
    • 14:00 «Пари НН» — «Локомотив»
    • 14:00 «Динамо» — «Сочи»
    • 16:30 «Спартак» — «Ахмат»
    • 19:00 «Зенит» — «Урал»
    • 2 апреля (воскресенье)
    • 14:00 «Крылья Советов» — «Оренбург»
    • 14:00 «Химки» — «Краснодар»
    • 16:30 «Факел» — ЦСКА
    • 19:00 «Ростов» — «Торпедо»

    22-й тур
    • 8 апреля (суббота)
    • 14:00 «Торпедо» — «Факел»
    • 16:30 «Ахмат» — «Урал»
    • 19:30 «Спартак» — «Динамо»
    • 9 апреля (воскресенье)
    • 14:00 «Сочи» — «Крылья Советов»
    • 16:30 ЦСКА — «Химки»
    • 19:00 «Краснодар» — «Пари НН»
    • 20:00 «Локомотив» — «Зенит»
    • 10 апреля (понедельник)
    • 17:00 «Оренбург» — «Ростов»

    Лидером турнира является «Зенит» с 48 очками на счету. «Спартак» — второй с 40 баллами, «Ростов» — третий с 38 очками.

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