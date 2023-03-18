РПЛ опубликовала календарь матчей 21-го и 22-го тура

21-й тур
- 1 апреля (суббота)
- 14:00 «Пари НН» — «Локомотив»
- 14:00 «Динамо» — «Сочи»
- 16:30 «Спартак» — «Ахмат»
- 19:00 «Зенит» — «Урал»
- 2 апреля (воскресенье)
- 14:00 «Крылья Советов» — «Оренбург»
- 14:00 «Химки» — «Краснодар»
- 16:30 «Факел» — ЦСКА
- 19:00 «Ростов» — «Торпедо»
22-й тур
- 8 апреля (суббота)
- 14:00 «Торпедо» — «Факел»
- 16:30 «Ахмат» — «Урал»
- 19:30 «Спартак» — «Динамо»
- 9 апреля (воскресенье)
- 14:00 «Сочи» — «Крылья Советов»
- 16:30 ЦСКА — «Химки»
- 19:00 «Краснодар» — «Пари НН»
- 20:00 «Локомотив» — «Зенит»
- 10 апреля (понедельник)
- 17:00 «Оренбург» — «Ростов»
Лидером турнира является «Зенит» с 48 очками на счету. «Спартак» — второй с 40 баллами, «Ростов» — третий с 38 очками.