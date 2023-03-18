Мостовой высмеял встречу «Спартака» с судьями

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал новость о том, что тренерский штабпровел закрытую встречу с руководством судейского корпуса.

Главный тренер Гильермо Абаскаль и его помощники пообщались с руководителем судейского комитета РФС Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым. Стороны обсуждали разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах с участием «Спартака». Отмечается, что временами разговор имел достаточно жесткий характер.

«Я не понимаю встречу тренерского штаба "Спартака" с руководством судейского корпуса.

У всех есть вопросы к судьям: давайте теперь каждая команда будет с ними встречаться. Это смешно! Зачем заниматься показухой?», — приводит слова Мостового «Чемпионат».