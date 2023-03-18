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    Мостовой высмеял встречу «Спартака» с судьями

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что тренерский штаб «Спартака» провел закрытую встречу с руководством судейского корпуса.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    Главный тренер Гильермо Абаскаль и его помощники пообщались с руководителем судейского комитета РФС Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым. Стороны обсуждали разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах с участием «Спартака». Отмечается, что временами разговор имел достаточно жесткий характер.

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    • «Я не понимаю встречу тренерского штаба "Спартака" с руководством судейского корпуса.

    У всех есть вопросы к судьям: давайте теперь каждая команда будет с ними встречаться. Это смешно! Зачем заниматься показухой?», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

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