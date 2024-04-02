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    «Трактор» продолжит доставлять проблемы фаворитам?

    «Локомотив» — «Трактор». Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 2 апреля 2024 года

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    «Трактор» в четвертом матче с «Динамо»
    В первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Арене-2000» 2 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). «Локомотив» — «Трактор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 02 Апреля 2024 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    «Локомотив»

    Путь к плей-офф: Большую часть регулярного сезона «Локомотив» провел в окружении лидеров Запада, а на его финише имел возможность занять первое место. Однако закончили чемпионат ярославцы на третьей строчке с 93 очками на счету.

    Последние матчи: Первое кубковое противостояние «Локо» подразумевало битву с действующим чемпионом — ЦСКА, однако из-за явного кризиса «армейцев» серия продлилась всего пять матчей, в большинстве из которых ярославцы чувствовали себя уверенно.

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    Настоящей драмой обернулась серия с «Авангардом», которую команда Игоря Никитина начала с трех побед в четырех матчах (2:1 ОТ, 7:0, 3:1) и была по-настоящему близка к тому, чтобы закончить это противостояние как можно раньше.

    Однако ряд факторов — от эмоционального всплеска омичей до банального невезения — телепортировал серию в седьмую встречу, которая прошла в Омске. На льду «Авангарда» «Локомотив» добился трудовой победы, показав эталонную игру в обороне (2:0).

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    Не сыграют: На текущий момент в составе «Локомотива» кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: В серии с «Авангардом» хладнокровность, присущая ярославцам, прошла запредельную проверку на прочность. В нынешнем формате команда производит впечатление подлинного финалиста Кубка Гагарина.

    «Трактор»

    Путь к плей-офф: По ходу регулярного сезона «Трактор» скатывался на дно и пережил отставку тренера. Но с приходом Заварухина команда проделала сумасшедший объем работы и закончила чемпионат на пятом месте в таблице Востока, набрав 80 очков.

    Последние матчи: На этом чудеса челябинцев не закончились. Команда провела шесть матчей с «Салаватом Юлаевым», а завершила серию на домашнем льду, отыгравшись с 0:2 по ходу встречи (4:2).

    Однако в 1/4 «Трактор» решил замахнуться на большее. В серии с «Динамо» Москва — обладателем Кубка Континента — он выдал, пожалуй, свой лучший хоккей, в основе которого лежит яркая атака.

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    • С сильнейшим клубом чемпионата команда Алексея Заварухина разобралась в четырех матчах подряд, хотя ни в одном из них явного преимущества на катке у нее не было. Последняя встреча закончилась волевой победой (5:4).

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    Не сыграют: В списке потерь «Трактора» числится лишь Андрей Чибисов.

    Состояние команды: В который раз «Трактор» входит в серию в качестве команды с прилипчивой ролью аутсайдера. Тем не менее ранее это не мешало челябинцам добраться до безумных по их меркам высот, и останавливаться на достигнутом они явно не планируют.

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Трактора» в плей-офф доросла до шести матчей

    • В четырех встречах из последних пяти челябинцы забрасывали от четырех шайб и более

    • В трех предыдущих домашних встречах результативность «Локомотива» ограничивалась тремя голами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 4.20, а победа «Трактора» — в 3.86.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 4.5 — за 1.80.

    Прогноз: Если фраза «аппетит приходит во время еды» соответствует действительности, то «Трактор» по такому принципу может зайти еще дальше. Команда Заварухина не испугалась явного фаворита в прошлой серии, не произойдет этого и в предстоящем раунде.

    Находясь на вершине своей формы, челябинцы вполне способны добиться локального успеха в Ярославле.

    Ставка: «Трактор» не проиграет за 1.95.

    Прогноз: Почти всегда в этом плей-офф «Трактор» добивался результатов за счет высокой продуктивности впереди. От этого стиля команда не станет отказываться только потому, что «Локо» на текущий момент считают фаворитом.

    Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.00.

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    Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Трактор» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 02.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Трактор» продолжит доставлять проблемы фаворитам?
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