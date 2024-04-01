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  • 23:59
    • «Атлетико» добыл победу в матче с «Вильярреалом»
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    «Атлетико» добыл победу в матче с «Вильярреалом»

    «Вильярреал» — «Атлетико»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 30-го тура испанской Примеры «Атлетико» на выезде переиграл «Вильярреал» со счетом 2:1.

    Сауль Ньигес
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    Сауль Ньигес

    На 9-й минуте отличился Аксель Витсель. У хозяев на 50-й минуте счет сравнял Александер Сорлот. Победный мяч в составе команды Диего Симеоне забил Сауль Ньигес на 87-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Вильярреал — Атлетико 1:2
    Голы: 0:1 Аксель Витсель (9'), 1:1 Александр Сёрлот (50'), 1:2 Сауль Ньигес (87') Вильярреал: Филип Йоргенсен, Йерсон Москера, Рауль Альбиоль (Альфонсо Педраса, 81'), Айсса Манди, Хорхе Куэнка, Этьен Капу (Сантьяго Комесанья, 65'), Даниэль Парехо, Франсис Коклен (Алекс Баэна, 65'), Гонсалу Гуэдеш (Хосе Моралес Луис, 71'), Херар Морено (Бертран Траоре, 81'), Александр Сёрлот Атлетико: Ян Облак, Родриго Рикельме (Стефан Савич, 46'), Рейнилду Мандава, Пабло Барриос (Сауль Ньигес, 84'), Коке, Маркос Льоренте, Аксель Витсель (Сесар Аспиликуэта, 66'), Мемфис Депай (Альваро Мората, 66'), Антуан Гризманн (Анхель Корреа, 66'), Самуэл Лино, Хосе Хименес Предупреждения: Антуан Гризманн (26'), Этьен Капу (27'), Даниэль Парехо (58'), Пабло Барриос (62'), Сауль Ньигес (90 + 3'), Йерсон Москера (90 + 4')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На счету «Вильярреала» 38 очков и 10-е место в турнирной таблице Примеры. «Атлетико» набрал 58 очков. Мадридцы идут четвёртыми.

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