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    Талалаев будет играть в закрытый футбол

    «Химки» — «Ростов». Ставка (к. 1.95) и прогноз на Кубок России 2 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Ростов»
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    Кирилл Щетинин — полузащитник «Ростова»
    «Химки» — «Ростов». Матч пройдет в рамках четвертьфинала Кубка Росиии Путь регионов 2 апреля, начало — 20:00 (мск). «Химки» — «Ростов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 02 Апреля 2024 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 20:00 Ростов Ростов
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    «Химки»

    Турнирное положение: в Кубке России «Химки» уверенно преодолели уже четыре раунда. В таблице Первой лиги команда пока лидирует с 43 очками, но группа преследователей уже очень близко.

    Последние матчи: в предыдущем раунде Кубка России команда Андрея Талалаева сенсационно обыграла «Краснодар» со счетом 2:0. Причем, «Химки» играли смешанным составом, часть лидеров отдыхала после матчей чемпионата. Голы тогда забивали Хосонов и Исаенко.

    Химки — Ростов: коэффициенты букмекеров

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    Ранее в Кубке России подмосковный клуб уверенно обыграл на своем поле «Динамо» Вологду (4:0). В Первой лиге «Химки» неожиданно потерпели разгромное поражение в гостях от «Енисея» (1:4).

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    Не сыграют: травмирован защитник Мохаммад, но это игрок резерва.

    Состояние команды: «Химки» неожиданно слабо провели два последних матча в Первой лиге, что стало большой неожиданностью. Но Андрей Талалаев — опытный и грамотный тренер и станет способ вернуться на победные рельсы, тем более у него очень мощный и сбалансированный состав.

    «Ростов»

    Турнирное положение: в предыдущем раунде «Ростов» уступил в гостях ЦСКА (0:2) и перешел из Пути РПЛ в Путь регионов. В таблице РПЛ команда сейчас идет на девятом месте с 30 очками.

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  • 30/03/2024

    • Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата «Ростов» сенсационно в гостях разгромил «Динамо» со счетом 4:1. Дублем отметился иранец Мохеби, также забивали Щетинин и Глебов.

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    Ранее были победа над «Краснодаром» (2:1) и «Крыльями Советов» (2:0).

    Не сыграют: травмирован центральный полузащитник Уткин.

    Состояние команды: сейчас «Ростов» очень мощно смотрится, команда идет серией из трех побед в чемпионате, много забивает, смотрится сбалансированно. В общем, Карпин нашел баланс после зимнего перерыва.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне в РПЛ «Ростов» обе встречи выиграл с одинаковым счетом 1:0

    • «Химки» проиграл две последних матча в Первой лиги со счетом 1:3 и 1:4, что очень много для команды Талалаева

    • «Ростов» серией из трех побед кряду в РПЛ с общей разницей 8:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Химок» дают 4,0, а на «Ростов» — 1,90. Ничья оценивается букмекерами в 3,90.

    Тотал меньше можно взять за 1,95, а тотал больше за 1,85.

    Прогноз: матч имеет важное значение для «Химок», не стоит тут ждать залихватского футбола. Талалаев после двух поражений закрутит гайки и уделит основное внимание обороне.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,95.

    Прогноз: любители рискнуть могут заиграть победу «Химок» в основное время. «Ростов» может выставить полурезервный состав, обычно Карпин не сильно жалует этот турнир.

    Ставка: «Химки» выиграют за 4,0.

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    Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Ростов» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 02.04.2024. Прогнозы на футбол. Талалаев будет играть в закрытый футбол
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