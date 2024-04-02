«Химки»
Турнирное положение: в Кубке России «Химки» уверенно преодолели уже четыре раунда. В таблице Первой лиги команда пока лидирует с 43 очками, но группа преследователей уже очень близко.
Последние матчи: в предыдущем раунде Кубка России команда Андрея Талалаева сенсационно обыграла «Краснодар» со счетом 2:0. Причем, «Химки» играли смешанным составом, часть лидеров отдыхала после матчей чемпионата. Голы тогда забивали Хосонов и Исаенко.
Химки — Ростов: коэффициенты букмекеров
Ранее в Кубке России подмосковный клуб уверенно обыграл на своем поле «Динамо» Вологду (4:0). В Первой лиге «Химки» неожиданно потерпели разгромное поражение в гостях от «Енисея» (1:4).
Не сыграют: травмирован защитник Мохаммад, но это игрок резерва.
Состояние команды: «Химки» неожиданно слабо провели два последних матча в Первой лиге, что стало большой неожиданностью. Но Андрей Талалаев — опытный и грамотный тренер и станет способ вернуться на победные рельсы, тем более у него очень мощный и сбалансированный состав.
«Ростов»
Турнирное положение: в предыдущем раунде «Ростов» уступил в гостях ЦСКА (0:2) и перешел из Пути РПЛ в Путь регионов. В таблице РПЛ команда сейчас идет на девятом месте с 30 очками.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата «Ростов» сенсационно в гостях разгромил «Динамо» со счетом 4:1. Дублем отметился иранец Мохеби, также забивали Щетинин и Глебов.
Ранее были победа над «Краснодаром» (2:1) и «Крыльями Советов» (2:0).
Не сыграют: травмирован центральный полузащитник Уткин.
Состояние команды: сейчас «Ростов» очень мощно смотрится, команда идет серией из трех побед в чемпионате, много забивает, смотрится сбалансированно. В общем, Карпин нашел баланс после зимнего перерыва.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне в РПЛ «Ростов» обе встречи выиграл с одинаковым счетом 1:0
- «Химки» проиграл две последних матча в Первой лиги со счетом 1:3 и 1:4, что очень много для команды Талалаева
- «Ростов» серией из трех побед кряду в РПЛ с общей разницей 8:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Химок» дают 4,0, а на «Ростов» — 1,90. Ничья оценивается букмекерами в 3,90.
Тотал меньше можно взять за 1,95, а тотал больше за 1,85.
- 3.90Вильярреал — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.27Лестер — Норвич: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.95Лечче — Рома: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: матч имеет важное значение для «Химок», не стоит тут ждать залихватского футбола. Талалаев после двух поражений закрутит гайки и уделит основное внимание обороне.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,95.
Прогноз: любители рискнуть могут заиграть победу «Химок» в основное время. «Ростов» может выставить полурезервный состав, обычно Карпин не сильно жалует этот турнир.
Ставка: «Химки» выиграют за 4,0.