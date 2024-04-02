«Химки» — «Ростов». Матч пройдет в рамках четвертьфинала Кубка Росиии Путь регионов 2 апреля, начало — 20:00 (мск). «Химки» — «Ростов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Химки»

Турнирное положение: в Кубке России «Химки» уверенно преодолели уже четыре раунда. В таблице Первой лиги команда пока лидирует с 43 очками, но группа преследователей уже очень близко.

Последние матчи: в предыдущем раунде Кубка России команда Андрея Талалаева сенсационно обыграла «Краснодар» со счетом 2:0. Причем, «Химки» играли смешанным составом, часть лидеров отдыхала после матчей чемпионата. Голы тогда забивали Хосонов и Исаенко.

Химки — Ростов: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 4.053.851.90Бонус$9500

Ранее в Кубке России подмосковный клуб уверенно обыграл на своем поле «Динамо» Вологду (4:0). В Первой лиге «Химки» неожиданно потерпели разгромное поражение в гостях от «Енисея» (1:4).

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмирован защитник Мохаммад, но это игрок резерва.

Состояние команды: «Химки» неожиданно слабо провели два последних матча в Первой лиге, что стало большой неожиданностью. Но Андрей Талалаев — опытный и грамотный тренер и станет способ вернуться на победные рельсы, тем более у него очень мощный и сбалансированный состав.

«Ростов»

Турнирное положение: в предыдущем раунде «Ростов» уступил в гостях ЦСКА (0:2) и перешел из Пути РПЛ в Путь регионов. В таблице РПЛ команда сейчас идет на девятом месте с 30 очками.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата «Ростов» сенсационно в гостях разгромил «Динамо» со счетом 4:1. Дублем отметился иранец Мохеби, также забивали Щетинин и Глебов.

Ранее были победа над «Краснодаром» (2:1) и «Крыльями Советов» (2:0).

Не сыграют: травмирован центральный полузащитник Уткин.

Состояние команды: сейчас «Ростов» очень мощно смотрится, команда идет серией из трех побед в чемпионате, много забивает, смотрится сбалансированно. В общем, Карпин нашел баланс после зимнего перерыва.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне в РПЛ «Ростов» обе встречи выиграл с одинаковым счетом 1:0

«Химки» проиграл две последних матча в Первой лиги со счетом 1:3 и 1:4, что очень много для команды Талалаева

«Ростов» серией из трех побед кряду в РПЛ с общей разницей 8:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Химок» дают 4,0, а на «Ростов» — 1,90. Ничья оценивается букмекерами в 3,90.

Тотал меньше можно взять за 1,95, а тотал больше за 1,85.

Прогноз: матч имеет важное значение для «Химок», не стоит тут ждать залихватского футбола. Талалаев после двух поражений закрутит гайки и уделит основное внимание обороне.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,95.

Прогноз: любители рискнуть могут заиграть победу «Химок» в основное время. «Ростов» может выставить полурезервный состав, обычно Карпин не сильно жалует этот турнир.

Ставка: «Химки» выиграют за 4,0.