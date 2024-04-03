«Нью-Джерси»
Турнирное положение: Многое было понятно уже по перовой половине регулярного сезона. «Нью-Джерси» не смог набрать ход предыдущего сезона по причине постоянных травм лидеров.
Последние матчи: За шесть последних поединков коллектив Раффа смог победить целых четыре раза, но этого все равно оказалось мало для борьбы за плей-офф.
Нью-Джерси — Питтсбург: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: «Дьяволов» по нынешнему регулярному сезону травмы так и не отпустили. На финишной прямой регулярки своему клубу не смогут помочь Бастиан, Зигенталер, Маклеод, Каллан Фут, Нолан Фут и Хэмилтон.
Общий тонус клуба: Статистика последних матчей против «Питтсбурга» говорит о большой вероятности очередной победы клуба из Ньюарка.
«Питтсбург»
Турнирное положение: Отставание «Питтсбурга» от «Нью-Джерси» всего лишь одно очко, но разница в готовности на финишной прямой сезона просто колоссальная.
Последние матчи: Салливан так и не смог разбудить своих парней на финише регулярки, и его клуб проиграл четыре встречи за шесть последних матчей.
Травмированные игроки: У «пингвинов» также есть те, кто не может играть продолжительное время, но их гораздо меньше, чем у «Нью-Джерси». Пока что вне игры находятся Аккиари, Грейвз, Ньето и Харкинс.
Общий тонус клуба: Статистика последних матчей против «Нью-Джерси» говорит явно не в пользу пенсильванского клуба.
Статистика для ставок
- Семь последних матчей между этими клубами остались за «дьяволами»
- «Питтсбург» не может выиграть в гостях уже девять матчей подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.18, на ничью — 4.73, на гостей — 2.89.
Прогноз: По статистике последних очных противостояний победа должна остаться за хозяевами.
- 1.95Локомотив — Трактор: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.82Монреаль — Флорида: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.50Баффало — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Матч получится вязким, поэтому на большое количество шайб рассчитывать не стоит.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.18.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.93.