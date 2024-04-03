В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 03 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Питтсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: Многое было понятно уже по перовой половине регулярного сезона. «Нью-Джерси» не смог набрать ход предыдущего сезона по причине постоянных травм лидеров.

Последние матчи: За шесть последних поединков коллектив Раффа смог победить целых четыре раза, но этого все равно оказалось мало для борьбы за плей-офф.

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Травмированные игроки: «Дьяволов» по нынешнему регулярному сезону травмы так и не отпустили. На финишной прямой регулярки своему клубу не смогут помочь Бастиан, Зигенталер, Маклеод, Каллан Фут, Нолан Фут и Хэмилтон.

Общий тонус клуба: Статистика последних матчей против «Питтсбурга» говорит о большой вероятности очередной победы клуба из Ньюарка.

«Питтсбург»

Турнирное положение: Отставание «Питтсбурга» от «Нью-Джерси» всего лишь одно очко, но разница в готовности на финишной прямой сезона просто колоссальная.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Салливан так и не смог разбудить своих парней на финише регулярки, и его клуб проиграл четыре встречи за шесть последних матчей.

Травмированные игроки: У «пингвинов» также есть те, кто не может играть продолжительное время, но их гораздо меньше, чем у «Нью-Джерси». Пока что вне игры находятся Аккиари, Грейвз, Ньето и Харкинс.

Общий тонус клуба: Статистика последних матчей против «Нью-Джерси» говорит явно не в пользу пенсильванского клуба.

Статистика для ставок

Семь последних матчей между этими клубами остались за «дьяволами»

«Питтсбург» не может выиграть в гостях уже девять матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.18, на ничью — 4.73, на гостей — 2.89.

Прогноз: По статистике последних очных противостояний победа должна остаться за хозяевами.

Альтернативный прогноз: Матч получится вязким, поэтому на большое количество шайб рассчитывать не стоит.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.18.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.93.