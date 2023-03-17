Тренерский штаб «Спартака» встречался с руководством судейского корпуса

В Москве состоялась закрытая встреча с участием тренерского штабаи руководства российского судейского корпуса, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, инициатором встречи, которая прошла на стадионе в Тушино, был московский клуб.

Главный тренер Гильермо Абаскаль и его помощники пообщались с руководителем судейского комитета РФС Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым.

Стороны обсуждали разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах с участием «Спартака». Отмечается, что временами разговор имел достаточно жесткий характер.

Ранее стало известно, что арбитр Анатолий Жабченко отстранен от работы в РПЛ из-за ошибки в матче «Спартак» — «Урал».