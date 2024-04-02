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    «Ростов» пройдет «Химки», «Ювентус» порадует фанатов в игре с «Лацио»

    Экспресс дня 2 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Андрей Талалаев
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубках России и Италии, а также в чемпионате Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Химки» — «Ростов»

    Футбол. Кубок России

    «Химки» проиграли два последних матча в Первой лиге. Тренерскому штабу Андрея Талалаева нужно срочно провести работу над ошибками. Клуб уступил «Нефтехимику» и «Енисею», пропустив за обе встречи 7 голов.

    Стоит отметить удачное выступление подмосковной команды в Кубке России. Ранее «Химки» сенсационно прошли «Краснодар», одолев соперника со счетом 2:0. К слову, именно после этого поражения был уволен главный тренер «быков» Владимир Ивич.

    Все прогнозы на футбол

    «Ростов» блестяще начал вторую часть сезона в чемпионате России. Подопечные Валерия Карпина выиграли три матча из трех, набрав 9 очков.

    Ранее «Ростов» смог обыграть «Крылья Советов», «Краснодар» и «Динамо». В 22-м туре команда Карпина неожиданно разгромила бело-голубых со счетом 4:1. Сейчас «Ростов» занимает 9-е место в таблице РПЛ.

    Ставка: Проход «Ростова» за 1.50.

    «Борнмут» — «Кристал Пэлас»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Борнмут» отлично провел март. В четырех встречах АПЛ одержаны три победы. Удастся ли команде не сбавить обороты?

    До этого «Борнмут» в родных стенах одолел «Лутон» (4:3) и «Эвертон» (2:1). В гостях была победа над «Бернли» (2:0). На данный момент у «Борнмута» четырехматчевая беспроигрышная серия.

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    «Кристал Пэлас» в турнирной таблице располагается на 14-м месте. От «Борнмута», который идет 13-м, команда отстает на восемь очков.

    В гостях «Кристал Пэлас» играет плохо. Напомним, в матче первого круга клуб дома уступил «Борнмуту» со счетом 0:2. Возможен ли реванш?

    Ставка: Победа «Борнмута» за 1.89.

    «Ювентус» — «Лацио»

    Футбол. Кубок Италии

    Совсем недавно команды встречались друг с другом в Серии А. Матч прошел в Риме. 30 марта «Лацио» смог победить со счетом 1:0 благодаря единственному голу Адама Марушича на 93-й минуте.

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  • 29/03/2024

    • «Ювентус» дома не проигрывает с 12 февраля. Тогда туринцы на своем поле неожиданно уступили «Удинезе» со счетом 0:1.

    Календарь и таблица Серии А

    «Лацио» после вылета из Лиги чемпионов пришел в себя и выиграл два последних матча в Серии А. Римляне 16 марта взяли верх над «Фрозиноне», а затем одолели «Ювентус».

    В нынешнем сезоне туринский и римский клубы уже встречались дважды. В Серии А обе команды выиграли свои домашние матчи. Букмекеры в предстоящей встрече считают фаворитом «Ювентус».

    Ставка: Победа «Ювентуса» за 1.80.

    Общий коэффициент — 5.10.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 2 апреля с коэффициентом 5.10. Дата матча: 02.04.2024. Экспресс. «Ростов» пройдет «Химки», «Ювентус» порадует фанатов в игре с «Лацио»
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