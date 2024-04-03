В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Флорида». Игра пройдет в «Белл Центре» 03 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Монреаль» — «Флорида»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Монреаль»

Турнирное положение: В конце регулярного сезона «Монреаль» немного встрепенулся, но общее положение дел это никак не поменяло. Команда по-прежнему располагается на предпоследнем месте Востока.

Последние матчи: За четыре последних поединка канадский клуб проиграл всего лишь один раз, который пришелся на крайний матч против «Каролины» (0:3).

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Травмированные игроки: Хозяева предстоящего поединка продолжают испытывать проблемы с травмированными игроками. За клуб по-прежнему не могут играть Дах, Дворак, Прайс, Руа и Уидман.

Общий тонус клуба: В поединке против «Флориды» рассчитывать будет не на что, поскольку разница в классе колоссальна.

«Флорида»

Турнирное положение: Результаты «Флориды» в последние недели немного просели, но все равно «пантеры» продолжают оставаться основным претендентом на победу в своей конференции.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Последний матч против претендующего на плей-офф «Детройта» получился максимально тяжелым, но победить все же удалось (3:2 Б).

Травмированные игроки: Отрадно признавать, что у «Пантер» нет ни одного игрока, который точно сможет пропустить предстоящий поединок. Гаджович уже почти оправился от небольшого повреждения.

Общий тонус клуба: Хоть встреча и будет проходит на легендарном «Белл Центре», но у гостей все равно гораздо больше шансов на победу в предстоящем поединке.

Статистика для ставок

«Монреаль» за четыре последних встречи проиграл всего лишь один раз

«Флорида» победила в семи последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.80, на ничью — 4.94, на гостей — 1.82.

Прогноз: Гости вышли из кризиса, и в предстоящем поединке победа останется за ними

Альтернативный прогноз: Соперники умеют играть в атаку, поэтому ждем максимально результативного матча.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.93.