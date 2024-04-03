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    «Флорида» легко разберётся с канадским клубом?

    «Монреаль» — «Флорида». Ставка (к. 1.82), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 03 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Флорида»
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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Флорида». Игра пройдет в «Белл Центре» 03 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Монреаль» — «Флорида»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Апреля 2024 года

    «Монреаль»

    Турнирное положение: В конце регулярного сезона «Монреаль» немного встрепенулся, но общее положение дел это никак не поменяло. Команда по-прежнему располагается на предпоследнем месте Востока.

    Последние матчи: За четыре последних поединка канадский клуб проиграл всего лишь один раз, который пришелся на крайний матч против «Каролины» (0:3).

    Монреаль — Флорида: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Хозяева предстоящего поединка продолжают испытывать проблемы с травмированными игроками. За клуб по-прежнему не могут играть Дах, Дворак, Прайс, Руа и Уидман.

    Общий тонус клуба: В поединке против «Флориды» рассчитывать будет не на что, поскольку разница в классе колоссальна.

    «Флорида»

    Турнирное положение: Результаты «Флориды» в последние недели немного просели, но все равно «пантеры» продолжают оставаться основным претендентом на победу в своей конференции.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Последний матч против претендующего на плей-офф «Детройта» получился максимально тяжелым, но победить все же удалось (3:2 Б).

    Травмированные игроки: Отрадно признавать, что у «Пантер» нет ни одного игрока, который точно сможет пропустить предстоящий поединок. Гаджович уже почти оправился от небольшого повреждения.

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    Общий тонус клуба: Хоть встреча и будет проходит на легендарном «Белл Центре», но у гостей все равно гораздо больше шансов на победу в предстоящем поединке.

    Статистика для ставок

    • «Монреаль» за четыре последних встречи проиграл всего лишь один раз

    • «Флорида» победила в семи последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.80, на ничью — 4.94, на гостей — 1.82.

    Прогноз: Гости вышли из кризиса, и в предстоящем поединке победа останется за ними

    Альтернативный прогноз: Соперники умеют играть в атаку, поэтому ждем максимально результативного матча.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Монреаль» — «Флорида» с коэффициентом 1.82. Дата матча: 03.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Флорида» легко разберётся с канадским клубом?
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