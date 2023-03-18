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    «Лейпциг» минимально проиграл «Бохуму»

    «Бохум» — «Лейпциг»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги «Лейпциг» на выезде проиграл «Бохуму». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

    «Бохум» — «Лейпциг»
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    «Бохум» — «Лейпциг»

    Победный гол в начале второго тайма забил защитник «Бохума» Эрхан Машович.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бохум — РБ Лейпциг 1:0
    Гол: 1:0 Эрхан Машович (48') Бохум: Мануэль Риман, Костас Стафилидис, Иван Ордец, Эрхан Машович, Данило Соарес (Доминик Хайнц, 58'), Энтони Лосийя, Кевин Штёгер (Филипп Фёрстер, 69'), Патрик Остерхаге (Вассилиос Ламбропулос, 87'), Такума Асано (Пьер Кунде Малонг, 69'), Филипп Хофман, Кристофер Антви-Адджей (Геррит Хольтман, 69') РБ Лейпциг: Юссуф Поульсен (Эмиль Форсберг, 68'), Андре Силва, Тимо Вернер (Даниэль Ольмо, 70'), Кевин Кампль, Конрад Лаймер (Амаду Айдара, 82'), Доминик Собослаи, Марцель Хальстенберг (Давид Раум, 82'), Йошко Гвардиол, Вилли Орбан, Мохамед Симакан (Бенджамин Хенрихс, 71'), Янис Бласвих Предупреждения: Конрад Лаймер (11'), Эрхан Машович (14'), Данило Соарес (44'), Даниэль Ольмо (75'), Кевин Кампль (86')

    В другом матче тура «Шальке» на последних минутах матча избежал поражения от «Аугсбурга», сыграв вничью 1:1.

    У «Аугсбурга» счет открыл Арне Майер. После этого команда осталась в меньшинстве из-за удаления Эрмедина Демировича.

    «Шальке» сравнял на 90+1 минуте встречи благодаря точному удару с пенальти в исполнении Мариуса Бюльтера.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Аугсбург — Шальке 04 1:1
    Голы: 1:0 Арне Майер (52'), 1:1 Мариус Бюльтер (пенальти) (90 + 3') Аугсбург: Рафал Гикевич, Роберт Гумни, Максимилиан Бауэр (Renato De Palma Veiga, 46'), Джеффри Гауэлеу, Иагу, Арне Майер (Мадс Педерсен, 85'), Арне Энгелс, Эльвис Реджбечай (Юлиан Баумгартлингер, 74'), Рубен Варгас (Ирвин Кардона, 74'), Мергим Бериша (Дион Дрена Белё, 74'), Эрмедин Демирович Шальке 04: Мариус Бюльтер, Микаэль Фрей, Кенан Караман (Симон Теродде, 67'), Том Краус, Эдер Баланта (Родриго Саласар, 35'), Алекс Краль, Хеннинг Матрициани (Тобиас Мор, 63'), Моритц Йенц, Майя Йосида, Седрик Бруннер (Мехмет-Джан Айдын, 67'), Ральф Ферман Предупреждения: Эдер Баланта (5'), Алекс Краль (12'), Рубен Варгас (62'), Моритц Йенц (63'), Рафал Гикевич (78'), Ирвин Кардона (90 + 1'), Джеффри Гауэлеу (90 + 2'), Микаэль Фрей (90 + 3') Удаление: Эрмедин Демирович (53')

    У «Лейпцига» 45 очков и он пока остается 3-м. «Бохум» с 25 баллами — 14-й. У «Аугсбурга» 28 очков и 12-е место. «Шальке» на предпоследнем месте с 21 пунктом.

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