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    Далич продлил контракт со сборной Хорватии

    Футбол Сборная Хорватии
    Пресс-служба Хорватской футбольной ассоциации сообщила о продлении контракта с главным тренером сборной Златко Даличем.

    Златко Далич
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    Златко Далич

    Сообщается, что контракт подписан до конца отборочного цикла чемпионата мира 2026 года.

    «Я благодарю президента Кустича и всю ассоциацию за большое доверие, а также за поддержку, которую оказывают в моей работе с национальной сборной. Я много раз указывал, что эта работа — самая большая честь и самое большое удовольствие, которое я могу получить.

    Несмотря на замечательные успехи, которых мы уже достигли, у меня есть большая страсть и амбиции продолжать работать с Хорватией, и я верю, что впереди еще много больших задач.

    В июне мы постараемся выиграть Лигу наций, а следующим летом мы хотим принять участие в захватывающем чемпионате Европы в Германии — исполнение мечты сыграть на большом соревновании перед десятками тысяч наших болельщиков. Работать с нашими игроками и с моим замечательным персоналом, и я не могу представить себе более прекрасную и почетную работу, чем руководить сборной Хорватии», — сказал Далич.

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