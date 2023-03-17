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    Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала еврокубков. Онлайн

    Онлайн жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций: когда матчи, кто с кем играет

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    Жеребьевка еврокубков
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    Жеребьевка еврокубков
    Сегодня в швейцарском Ньоне определятся четвертьфинальные пары и сетка полуфиналов всех трех еврокубков. Жеребьевка стартует в 14:00 по московскому времени.

    Кто играет

    Лига Чемпионов

    Начиная со стадии 1/4 финала нет никаких ограничений в посеве и между собой могут встретиться представители одной страны. После жеребьевки четвертьфинальных пар также будет определена сетка 1/2 финала и номинальный хозяин финальной встречи.

    В восьмерку лучших команд Лиги Чемпионов по итогам первого раунда плей-офф пробились три итальянские команды, два клуба из Англии, а также по одному представителю из Испании, Германии и Португалии. Полный список выглядит следующим образом:

    «Милан», «Интер», «Наполи» (все — Италия), «Манчестер Сити», «Челси» (оба — Англия), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия).

    Первые матчи 1/4 финала состоятся 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля.

    Финальный матч Лиги Чемпионов состоится 10 июня на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.

    Лига Европы

    В четвертьфинал второго по значимости еврокубка вышли два представителя итальянского чемпионата и по одной команде из Англии, Испании, Португалии, Нидерландов и Бельгии.

    «Ювентус», «Рома» (оба — Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Севилья» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Юнион» (Бельгия)

    Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 13 апреля, ответные — 20 марта 2023 года.

    Победитель турнира определится 31 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

    Лига Конференций

    Не забываем и про Лигу Конференций. Розыгрыш третьего еврокубка проводится во второй раз в истории. Первым обладателем трофея Лиги Конференций является итальянская «Рома», которая в этом сезоне также продолжает бороться за победу в еврокубке, но уже в Лиге Европы. А в четвертьфинал данного турнира вышли следующие команды:

    «Гент», «Андерлехт» (оба — Бельгия), «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «Базель» (Швейцария), «Ницца» (Франция), «Фиорентина» (Италия), «Лех» (Польша), «Вест Хэм» (Англия).

    Первые матчи 1/4 финала Лиги Конференций пройдут 13 апреля, ответные — 20 апреля 2023 года.

    Финальный матч состоится состоится 7 июня 2023 года на стадионе «Синобо Стэдиум» в Праге.

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