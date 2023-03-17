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    Сассуоло — Специя: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.03.2023 в 20:30 начнется матч в Серии А Сассуоло — Специя

    Футбол Серия A Сассуоло Специя Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 20:30 17.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Сассуоло — Специя.

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    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Сассуоло и Специя. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Специя — Сассуоло 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сассуоло» — «Специя» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.90.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сассуоло»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Сассуоло — Специя.

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