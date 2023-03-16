Колосков о переизбрании Инфантино: Главное, чтобы он не мешал развиваться российскому футболу

Почетный президент РФСпрокомментировал переизбраниена пост президента Международной федерации футбола ().

«Опять вы все в одну сторону ведете. Если каждая национальная ассоциация будет говорить, что переизбрание Инфантино хорошо или плохо... Надо говорить о его делах, а дела у него идут нормально, Слава Богу. Два срока проработал, много нового добавил. С чем-то я согласен, с чем-то нет. Работает активно, замечательно наладил помощь национальным ассоциациям и организациям.

Чего жду от Инфантино? Ничего не жду. Главное, чтобы он не мешал развиваться российскому футболу», — приводит слова Колоскова «Спорт день за днем».

Инфантино был единственным кандидатом на выборах. В этом случае у конгресса ФИФА, согласно пунктам регламента, была возможность избрать президента без голосования.

Срок полномочий 52-летнего швейцарца рассчитан до 2027 года.

Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году после досрочного ухода со своего поста ее предыдущего президента Йозефа Блаттера. В 2019-м он был переизбран также на безальтернативной основе.