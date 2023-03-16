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    Глушаков: Идем дальше, ничего страшного не произошл

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    Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков высказался относительно поединка против «Ростова» (0:1) в Кубке России.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Всегда обидно проигрывать. Идем дальше, ничего страшного не произошло. Будем биться в чемпионате, будем все силы вкладывать туда. Не думаем о том, какое место надо занять, не смотрим на это, играем. Есть задача выигрывать в каждом матче.

    Поменяли в перерыве? Это было запланировано. Четверых или пятерых должны были заменить, мы знали это еще до игры. Потому что матч с "Торпедо" (в чемпионате России) будет уже через пару дней. Мне хотелось остаться на второй тайм, спрашивал, но мне сказали: "У нас есть план".

    Если честно, думал, что болельщиков будет меньше. Очень рад, что люди пришли и поддерживали команду. В следующей игре нам необходима будет поддержка, надеюсь, будет не меньше», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

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