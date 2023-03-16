Горлов: До момента с голом это был равный матч

Главный тренер нижегородскогоподвел итог матча против(0:1) в Кубке России.

«В конце банально допустили ошибку на стандарте. Момент, который привел к нему, достаточно глупый: был наш мяч, подарили этот угловой. За два матча три раза пропустили с угловых.

Думаю, до момента с голом это был равный матч. Действовали по плану, но не хватило остроты в атаке, доставок в штрафную.

Был равный матч, удавалось правильно перестраиваться в обороне и позиционно атаковать. Хотелось бы больше быстрых атак и доставок в штрафную. Осторожный матч со стороны "Ростова", мы больше владели мячом относительно выездной игры. Но это все должно перерастать в моменты, а их было обоюдно немного», — приводит слова Горлова «Матч ТВ».

Ранее в полуфинал турнира прошли московское «Динамо», «Акрон» и «Краснодар».