«Порту» — «Интер»: счет матч 0:0

В конце игры вторую желтую карточку получил защитник хозяев Пепе. «Порту» доигрывал в меньшинстве.
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
Порту — Интер 0:0
Порту: Диогу Кошта, Pepe Aquino Cossa, Фабиу Кардосо, Иван Маркано, Заиду Сануси (Венделл, 85'), Стефен Эустакиу (Андре Франку, 71'), Матеус Урибе (Дэнни Намасо Лоадер, 85'), Марко Груич, Эванилсон (Тони Мартинес, 71'), Мехди Тареми, Вендерсон Галено Интер: Лаутаро Мартинес, Эдин Джеко (Ромелу Лукаку, 70'), Федерико Димарко (Danilo D`Ambrosio, 70'), Генрих Мхитарян, Хакан Чалханоглу, Николо Барелла (Марсело Брозович, 80'), Дензел Дюмфрис, Алессандро Бастони (Стефан де Врей, 74'), Франческо Ачерби, Маттео Дармиан (Милан Шкриньяр, 80'), Андре Онана Предупреждения: Маттео Дармиан (33'), Эдин Джеко (69'), Pepe Aquino Cossa (79'), Франческо Ачерби (89')
Несмотря на это, миланцы прошли дальше, так как они выиграли домашнюю встречу со счетом 1:0 благодаря голу Ромелу Лукаку.