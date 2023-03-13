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    Кудряшов: В Турции чемпионат более зрелищный, чем в России

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    Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов сравнил чемпионаты России и Турции.

    Федор Кудряшов
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    Федор Кудряшов

    «Турецкий чемпионат зрелищнее из‑за болельщиков и самого футбола. В Турции многие живут игрой, любят ее. Зрелищность проявляется в том, что все команды заточены на атаку, все хотят забивать голы.

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    • Помню, когда пришел еще в "Истанбул Башакшехир", меня очень сильно удивляло, когда под конец матча команда играет вничью или проигрывает в один‑два мяча, все бегут вперед. Сзади вместе с вратарем оставался только я (смеется). Дисциплина, которая была на протяжении 60–70 минут, исчезала», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

    Ранее Кудряшов сообщил, что готов вернуться в чемпионат России.

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