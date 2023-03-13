Кудряшов: Был уверен, что Дзюба заиграет в Турции

Защитник «Антальяспора»высказался о том, что нападающий «Локомотива»не смог заиграть в турецком клубе «Адана Демирспор».

«Я тоже был уверен, что у него все получится. Со мной по выбору клуба он не связывался.

Думаю, не пошло только из‑за выбранной команды. На мой взгляд, тренер не участвовал в трансфере, не говорил руководству, нужен ему Дзюба или нет. Потому что тот футбол, который проповедует Монтелла в "Адане", не подходит под качества Артема. Там футбол заточен на трех быстрых нападающих, которые бегут за спину. Мы же знаем сильные качества Дзюбы, и у него было мало шансов заиграть», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа по ноябрь 2022 года. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.