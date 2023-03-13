Кудряшов готов вернуться в РПЛ

Защитник «Антальяспора»заявил, что готов рассмотреть предложения от клубов российской Премьер-лиги.

«Если будут предложения, я с удовольствием вернусь в Россию.

Хоть я и говорил, что уже не вернусь, закончу с футболом, но сейчас в моем клубе ситуация немного изменилась.

Пока не буду рассказывать, как именно, но это изменило мое мнение о клубе», — приводит слова 35-летнего футболиста «Матч ТВ».

Ранее Кудряшов выступал в России за «Спартак», «Химки», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин», «Сочи».

В текущем сезоне Кудряшов провел в чемпионате Турции 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.