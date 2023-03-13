ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Реал»ЛЧ. «Ливерпуль» в надежде на чудо, «Интеру» нужно выстоять на «Драгау», исторический матч «Наполи»
  • 11:06
    • Погба снова получил травму
  • 10:36
    • Кудряшов готов вернуться в РПЛ
  • 10:10
    • Дзюба о невключении в состав сборной России: Отнесся спокойно, но формулировки странные
    Все новости спорта

    Дзюба о невключении в состав сборной России: Отнесся спокойно, но формулировки странные

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Сборная России Футбол России Локомотив РПЛ Артём Дзюба
    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признался, что спокойно отреагировал, когда узнал, что Валерий Карпин не включил его в расширенный состав на товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «Я очень спокойно к этому отнесся. Не мне это решать. Формулировки только странные, мол, старше 30, а там три человека по 35. Говорят, с пляжа не вызывают, а люди по одной игре минут 20 играют, и их вызывают. Странно, конечно, но я спокойно к этому отношусь. Точно не обиделся.

  • Дзюба заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России
  • Читайте по теме

    • Вовремя сделал хет-трик? Так это тоже всего одна игра, не показатель. Хотя я считаю, что я не только с "Ростовом" качественно сыграл. Забей я гол со "Спартаком", все бы по‑другому говорили, сказали бы: "Мифический!". Функционально чувствую всё лучше и лучше, в Грозном отработал на команду, как и все. Поэтому у меня всё хорошо, двигаюсь дальше на позитиве и с улыбкой на лице. Кайфую от всего», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

    Дзюба вместе с Александром Кержаковым делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России (по 30 мячей). Артем ни разу не играл за национальную команду с тех пор, как главным тренером был назначен Карпин.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» не сможет обыграть «Салернитану»?
  • «Милан» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Атлетико» снова победит
  • «Жирона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Справится ли «Манчестер Сити» с «Лейпцигом»?
  • «Манчестер Сити» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.53
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Милан — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Порту — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атланта — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Сток Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Блэкпул — КПР
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры