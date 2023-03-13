Дзюба о невключении в состав сборной России: Отнесся спокойно, но формулировки странные

Нападающий «Локомотива»признался, что спокойно отреагировал, когда узнал, чтоне включил его в расширенный состав на товарищеские матчи с

«Я очень спокойно к этому отнесся. Не мне это решать. Формулировки только странные, мол, старше 30, а там три человека по 35. Говорят, с пляжа не вызывают, а люди по одной игре минут 20 играют, и их вызывают. Странно, конечно, но я спокойно к этому отношусь. Точно не обиделся.

Вовремя сделал хет-трик? Так это тоже всего одна игра, не показатель. Хотя я считаю, что я не только с "Ростовом" качественно сыграл. Забей я гол со "Спартаком", все бы по‑другому говорили, сказали бы: "Мифический!". Функционально чувствую всё лучше и лучше, в Грозном отработал на команду, как и все. Поэтому у меня всё хорошо, двигаюсь дальше на позитиве и с улыбкой на лице. Кайфую от всего», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Дзюба вместе с Александром Кержаковым делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России (по 30 мячей). Артем ни разу не играл за национальную команду с тех пор, как главным тренером был назначен Карпин.