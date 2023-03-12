«Вильярреал» — «Бетис»: счет матча 1:1, обзор голов

на своем поле сыграл вничью св матче 25-го тура чемпионата Испании.

Счет встречи составил 1:1. В первом тайме Борха Иглесиас вывел «Бетис» вперед, а во втором Йереми Пино ответил на пропущенный мяч, что привел к ничье.

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Бетис 1:1 Голы: 0:1 Борха Иглесиас (38'), 1:1 Йереми Пино (55') Вильярреал: Пепе Рейна, Хуан Фойт, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альфонсо Педраса (Альберто Морено, 72'), Рамон Терратс (Николас Джексон, 89'), Даниэль Парехо, Мануэль Тригерос (Алекс Баэна, 60'), Самуэль Чуквезе, Херар Морено (Джовани Ло Чельсо, 89'), Йереми Пино (Хосе Моралес Луис, 72') Бетис: Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 82'), Родриго Эрнандес, Айосе Перес (Хуанми, 71'), Серхио Каналес (Луис Энрике, 59'), Андрес Гуардадо, Родригес Гидо (Поль Акуоку, 46'), Хуан Миранда, Виктор Руис, Херман Песселья, Айтор Руйбаль (Юссуф Сабали, 82'), Руи Силва Предупреждения: Родригес Гидо (6'), Херар Морено (40'), Алекс Баэна (63'), Пау Торрес (76'), Луис Энрике (90 + 8')

«Вильярреал» остался на 6-м месте в таблице Примеры с 38 очками, «Бетис» остается 5-м с 42 баллами.