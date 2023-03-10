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    Смолов отказался от перехода в «Истанбул Башакшехир»

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    Нападающий «Динамо» Федор Смолов отказался от возможности продолжить карьеру в турецком клубе «Истанбул Башакшехир». Об этом рассказал глава компании ProSports Management Герман Ткаченко.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Этой зимой "Истанбул" делал предложение по Феде Смолову. От этого варианта отказался Федя.

    Отказ кажется ошибкой. Феде давали контракт на два с половиной года, клуб с одной стороны находится в Стамбуле, а с другой, в нем нет излишнего турецкого давления. Последние годы "Башакшехир" находится вверху, участвует в еврокубках, а главное — тренер (Эмре Белезоглу). Они лично знакомы, тренер все время зовет Федю в свои клубы.

    Отказ больше связан с уважением к "Динамо", не совсем корректно было ставить вопрос об уходе в конце трансферного окна.

    Переход в "Галатасарай" (полгода назад — прим.) был очень вероятен, но в конце августа Федя получил травму.

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    • Если бы "Галатасарай" договорился с "Динамо", Федя точно согласился бы. Я сделал домашнюю работу, мы согласовали все параметры возможного контракта и даже обсудили знаменитый тринадцатистраничный отчет об имидже и поведении Федора Смолова. Этот отчет для "Галатасарая" подготовила одна немецкая компания», — сказал Ткаченко в интервью Sports.ru.

    В текущем чемпионате России Смолов провел 16 матчей, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

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