Смолов отказался от перехода в «Истанбул Башакшехир»

Нападающий «Динамо»отказался от возможности продолжить карьеру в турецком клубе. Об этом рассказал глава компании ProSports Management Герман Ткаченко.

«Этой зимой "Истанбул" делал предложение по Феде Смолову. От этого варианта отказался Федя.

Отказ кажется ошибкой. Феде давали контракт на два с половиной года, клуб с одной стороны находится в Стамбуле, а с другой, в нем нет излишнего турецкого давления. Последние годы "Башакшехир" находится вверху, участвует в еврокубках, а главное — тренер (Эмре Белезоглу). Они лично знакомы, тренер все время зовет Федю в свои клубы.

Отказ больше связан с уважением к "Динамо", не совсем корректно было ставить вопрос об уходе в конце трансферного окна.

Переход в "Галатасарай" (полгода назад — прим.) был очень вероятен, но в конце августа Федя получил травму.

Если бы "Галатасарай" договорился с "Динамо", Федя точно согласился бы. Я сделал домашнюю работу, мы согласовали все параметры возможного контракта и даже обсудили знаменитый тринадцатистраничный отчет об имидже и поведении Федора Смолова. Этот отчет для "Галатасарая" подготовила одна немецкая компания», — сказал Ткаченко в интервью Sports.ru.

В текущем чемпионате России Смолов провел 16 матчей, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.