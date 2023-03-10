ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ»Гарантированный четвертьфинал. «МЮ» реабилитировался за провал на «Энфилде»
    Все новости спорта

    Захарян может оказаться в Европе транзитом через армянский клуб

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо РПЛ Футбол России Челси АПЛ Футбол Англии Трансферы
    Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко рассказал, каким образом полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может оказаться в европейском клубе.

    Арсен Захарян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсен Захарян

    «Все знают о предложении "Челси" по Захаряну. Давай расставим точки над i. Этот переход был невозможен в рамках существующего законодательства, реализовать его можно было только через третью сторону — например, армянский клуб, в котором Арсен должен был провести минимум четыре месяца. Моментальный переход Захаряна из армянского клуба в "Челси" тоже могли посчитать за обход санкций.

    Это регуляторные ограничения, а переход того же Захаряна в "Реал Сосьедад" и Баринова в "Валенсию" если не ветировала, то не рекомендовала Ла Лига», — сказал Ткаченко в интервью Sports.ru.

  • Стало известно, почему Захарян не перешел в «Галатасарай»
  • Читайте по теме

    • Ткаченко также объяснил, почему «Челси» не может выплатить Захаряну сумму трансфера, а Арсен — переправить эти деньги в «Динамо».

    «Тогда "Челси" должен был бы еще покрыть 42% подоходного налога на 15 миллионов евро. Это был бы личный доход Захаряна. "Челси" посчитал, что это перебор. Ну и теоретически снова мог возникнуть вопрос об обходе санкций.

    Поэтому выход для Захаряна — продажа в армянский клуб. Для них сумма выкупа в 15 миллионов не действует, поэтому и "Динамо" должно проявить добрую волю. Такой вариант возможен — мы знаем, что "Урарту" заинтересован в этой схеме. Ставится ли вопрос о смене футбольного гражданства? Я не знаю», — добавил глава ProSports Management.

    Напомним, в феврале Захарян отказался от перехода в турецкий «Галатасарай».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» может потерять очки в игре против «Специи»
  • «Специя» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Ради третьей победы в серии «Автомобилист» готов разрывать на своем льду
  • «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Прекратит ли «Лилль» беспроигрышную серию «Лиона»?
  • «Лилль» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 10 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Специя — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Лилль — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Медведев — Накашима
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Сочи — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Спартак Москва — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры