Захарян может оказаться в Европе транзитом через армянский клуб

Глава компании ProSports Managementрассказал, каким образом полузащитник «Динамо»может оказаться в европейском клубе.

«Все знают о предложении "Челси" по Захаряну. Давай расставим точки над i. Этот переход был невозможен в рамках существующего законодательства, реализовать его можно было только через третью сторону — например, армянский клуб, в котором Арсен должен был провести минимум четыре месяца. Моментальный переход Захаряна из армянского клуба в "Челси" тоже могли посчитать за обход санкций.

Это регуляторные ограничения, а переход того же Захаряна в "Реал Сосьедад" и Баринова в "Валенсию" если не ветировала, то не рекомендовала Ла Лига», — сказал Ткаченко в интервью Sports.ru.

Ткаченко также объяснил, почему «Челси» не может выплатить Захаряну сумму трансфера, а Арсен — переправить эти деньги в «Динамо».

«Тогда "Челси" должен был бы еще покрыть 42% подоходного налога на 15 миллионов евро. Это был бы личный доход Захаряна. "Челси" посчитал, что это перебор. Ну и теоретически снова мог возникнуть вопрос об обходе санкций.

Поэтому выход для Захаряна — продажа в армянский клуб. Для них сумма выкупа в 15 миллионов не действует, поэтому и "Динамо" должно проявить добрую волю. Такой вариант возможен — мы знаем, что "Урарту" заинтересован в этой схеме. Ставится ли вопрос о смене футбольного гражданства? Я не знаю», — добавил глава ProSports Management.

Напомним, в феврале Захарян отказался от перехода в турецкий «Галатасарай».