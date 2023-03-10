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    Семин: В каждом матче мы видим необычные действия от Кварацхелии

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    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о том, что полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия стал лучшим игроков февраля в Серии А.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Напомним, что грузинский хавбек выступал за «железнодорожников» в 2019 году на правах аренды.

    «Конечно, Хвича заслужил звание игрока месяца. Во-первых, есть конкретный результат — количество забитых мячей и результативных передач. Во-вторых, место команды.

    "Наполи" — безоговорочный лидер. В каждом матче мы видим результативные действия Хвичи, его талантливые и необычные действия. Наверное, поэтому его и признали. Хвича с каждым матчем играет все лучше и лучше», — сказал Семин Sport24.

  • Кварацхелия стал лучшим игроком февраля в Серии А
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    • В феврале Кварацхелия сыграл 4 матча за «Наполи» в Серии А, забил 3 гола и сделал голевую передачу. В нынешнем сезоне футболист провел 27 матчей, отметился 12-ю голами и 9-ю передачами.

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