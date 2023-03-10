Семин: В каждом матче мы видим необычные действия от Кварацхелии

Экс-тренерпрокомментировал новость о том, что полузащитникстал лучшим игроков февраля в Серии А.

Напомним, что грузинский хавбек выступал за «железнодорожников» в 2019 году на правах аренды.

«Конечно, Хвича заслужил звание игрока месяца. Во-первых, есть конкретный результат — количество забитых мячей и результативных передач. Во-вторых, место команды.

"Наполи" — безоговорочный лидер. В каждом матче мы видим результативные действия Хвичи, его талантливые и необычные действия. Наверное, поэтому его и признали. Хвича с каждым матчем играет все лучше и лучше», — сказал Семин Sport24.

В феврале Кварацхелия сыграл 4 матча за «Наполи» в Серии А, забил 3 гола и сделал голевую передачу. В нынешнем сезоне футболист провел 27 матчей, отметился 12-ю голами и 9-ю передачами.