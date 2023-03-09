Сычев: Хотелось бы, чтобы в сборной России играли только русские

Бывший футболист сборной Россиивысказался относительно натурализации бразильских полузащитников

«Это не очень хорошо. Мы должны воспитывать своих футболистов. Хотелось бы, чтобы в сборной России играли только русские.

При этом, мы помним примеры Фернандеса и Гильерме, которые приносили пользу. Посмотрим, как будет с Малкомом и Клаудиньо.

Я не думаю, что это история про сборную. Больше про статус легионера. Но если Карпин начнет их вызывать — конкуренция пойдет на пользу нашим молодым», — приводит слова Сычева Sport24.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо — с августа 2021 года. 24 февраля оба футболиста получили российское гражданство.