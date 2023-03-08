Паркер: «Брюгге» проделал невероятный путь до этой стадии

Главный тренер «Брюгге»отреагировал на поражение от «Бенфики» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это поражение нас осадило. Мы разочарованы результатом. "Бенфика" здорово реализовывала моменты. Ее игроки очень техничны. Жаль, что они заставили нас проглотить эту горькую пилюлю.

Наша команда проделала невероятный путь до этой стадии. Это была сложная задача для меня, но игроки старались и хотели сделать все возможное, чтобы перевернуть ход противостояния. Постараюсь изменить ситуацию и создать команду, которая вновь начнет побеждать», — цитирует Паркера пресс-служба УЕФА.

Первый матч завершился победой лиссабонской команды со счетом 2:0. Соперник «Бенфики» по четвертьфиналу станет известен позднее.