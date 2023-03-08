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    «Челси» — «Боруссия» ДДрама с пенальти. Вдохновленный Хаверцем «Челси» выбил «Боруссию» из Лиги чемпионов
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    Фердинанд считает, что «Челси» заслужил победу над «Боруссией» Д

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    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что «Челси» заслужил победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:0).

    Рио Фердинанд
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    Рио Фердинанд

    «В сезонах бывают моменты, когда возвращается уверенность, возвращается вера. Они заслуживают эту победу. Многие из этих игроков привыкли к успеху, но на них указывали пальцами, вы можете понять, что это будет значить для "Челси".

    Я бы не назвал их фаворитами этой Лиги чемпионов. Никакого неуважения, просто из-за их формы и того, какое место занимают другие команды по сравнению с ними, — цитирует экс-футболиста Dailymail.

    Английская команда смогла отыграться после поражения в Дортмунде со счетом 0:1. Она прошла в четвертьфинал, а соперник определится позже.

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