Фердинанд считает, что «Челси» заслужил победу над «Боруссией» Д

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед»считает, что «Челси» заслужил победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:0).

«В сезонах бывают моменты, когда возвращается уверенность, возвращается вера. Они заслуживают эту победу. Многие из этих игроков привыкли к успеху, но на них указывали пальцами, вы можете понять, что это будет значить для "Челси".

Я бы не назвал их фаворитами этой Лиги чемпионов. Никакого неуважения, просто из-за их формы и того, какое место занимают другие команды по сравнению с ними, — цитирует экс-футболиста Dailymail.

Английская команда смогла отыграться после поражения в Дортмунде со счетом 0:1. Она прошла в четвертьфинал, а соперник определится позже.