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    Гол Манчини принес «Роме» победу над «Ювентусом»

    «Рома» — «Ювентус»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Рома» одержала важную победу над «Ювентусом» в матче 25-го тура чемпионата Италии.

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    Победный гол на 53-й минуте встречи дальним ударом забил полузащитник Джанлука Манчини.

    У гостей были моменты. Они дважды проверили каркас ворот хозяев, но не смогли поразить цель. В конце игры у «бьянконери» красную карточку получил вышедший на замену Мойзе Кин, который провел на поле меньше минуты.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Ювентус 1:0
    Гол: 1:0 Джанлука Манчини (53') Рома: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини, Крис Смоллинг, Рожер Ибаньес, Никола Залевский (Рик Карсдорп, 64'), Бриан Кристанте, Неманья Матич, Леонардо Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини (Андреа Белотти, 86'), Жоржиньо Вейналдум (Эдоардо Бове, 73'), Пауло Дибала (Тэмми Абрахам, 73') Ювентус: Душан Влахович, Анхель Ди Мария, Филип Костич (Поль Погба, 77'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли (Леандро Паредес, 77'), Николо Фаджоли (Федерико Кьеза, 59'), Хуан Куадрадо (Мойзе Кин, 89'), Алекс Сандро (Леонардо Бонуччи, 46'), Бремер, Данило, Войцех Щенсны Предупреждения: Мануэль Локателли (31'), Неманья Матич (33'), Бриан Кристанте (58'), Леонардо Спинаццола (63'), Филип Костич (76') Удаление: Мойзе Кин (90 + 1')

    «Рома» одержала первую победу над «Ювентусом» начиная с августа 2020 года. Она набрала 37 очков и обошла «Лацио» в таблице Серии А, заняв 4-е место. «Ювентус» опустился на 8-ю строчку с 35 баллами.

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