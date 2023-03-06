Моуринью: «Рома» победила «Юве» благодаря настрою, а не тактике

Главный тренер «Ромы»высказался о победе над «Ювентусом» (1:0) в матче 24-м тура Серии А.

«Мы не самая лучшая команда в мире, и для победы нам каждый раз нам приходится выкладываться по полной. Я все еще не оправился от поражения в матче с "Кремонезе". Сегодня мы победили благодаря нашему настрою, а не тактическим изменениям.

Трудно играть против "Ювентуса", который настолько силен и компактен. Нам пришлось отсидеться в обороне, чтобы больше владеть мячом, поскольку их игроки быстрее нас. По большей части мы хорошо оборонялись, и Патрисиу сотворил чудо на последних минутах. Это всегда важно, когда играешь с "Ювентусом".

Мы с Аллегри хорошие друзья и часто переписываемся. Теперь я должен уважать его разочарование и печаль, но мне очень нравится его команда. И я поздравляю их, потому что даже с учетом 15-очкового штрафа они все еще опасны», — сказал Моуринью DAZN.

Календарь и таблица Серии А

«Рома» с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ювентус» с 35 очками — на восьмой строчке.