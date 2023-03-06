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    Бородюк: Такое ощущение, что это не Fan ID, а «Фан уйди»

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    Известный тренер Александр Бородюк высказался о низкой посещаемости матчей РПЛ после введения Fan ID.

    Александр Бородюк
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    Александр Бородюк

    «Я был на "Динамо" — "Крылья Советов": на матче было четыре тысячи болельщиков, а раньше ходило по 20-30 тысяч.

    Я не понимаю, для чего нужен Fan ID. Какая от него польза? На всех стадионах есть камеры. Такое ощущение, что это не Fan ID, а "Фан уйди". Почему на хоккее и фигурном катании его нет, а на футболе — есть?

    Футбол — для болельщиков. Люди должны приходить на стадионы — в том числе после работы — вместе с семьями и радоваться. Разница в количестве зрителей большая. Нужно этот вопрос как-то решать и искать компромисс», — приводит слова Бородюка «Чемпионат».

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    • С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.

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