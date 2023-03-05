Нгамале: В первом тайме мы играли плохо, и надо было это решать

Нападающий московскогопрокомментировал победу над самарскими(1:0) в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги.

«Первый тайм был для нас по-настоящему сложным. В перерыве был серьезный разговор с тренером, который сказал нам, что делать. Мы правда играли плохо, и надо было это решать.

Во втором тайме мы должны были увеличить скорость игры и отдать все силы для победы, что мы и сделали. Мы забили гол и заработали три очка — это самое главное», — приводит слова Нгамале Sport24.

Благодаря этой победе «Динамо» набрало 32 очка и поднялось на четвертое место в турнирной таблице. У «Крыльев» 20 пунктов и 11-я строчка.