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    Нигматуллин высказался против выдачи Промесу паспорта РФ

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    Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о том, что министерство спорта РФ отказалось содействовать нидерландскому нападающему «Спартака» Квинси Промесу в получении российского паспорта.

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    Сообщалось, что министерство спорта отказалось помогать Промесу в этом вопросе. Просьбу о содействии «Спартак» направил еще в октябре. В конце декабря московский клуб получил отказ, связанный с заведенным в Нидерландах уголовным делом в отношении футболиста.

    «Спартак» позже подтвердил, что Промесу отказали в выдаче паспорта РФ.

    «Плевать на законы — это же, наверное, неправильно? Все должно быть в рамках законодательства. Если у человека уголовное преследование в другой стране, то, конечно, это может быть причиной ограничений в выдаче паспорта.

    Вопрос серьезный, и ситуация достаточно сложная. Не сказал бы, что эта тема приобретает массовый характер. Ну, выдали несколько паспортов игрокам "Зенита", теперь "Спартак" занимается Промесом…

    Понятно, что у Квинси сложная ситуация в стране, он там набедокурил, поэтому и заинтересован в получении российского гражданства. Такие истории часто встречаются.

    Но искусственной выдачи паспортов ради спасения от правосудия точно быть не должно», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

    Промесу на родине вменяется покушение на убийство, и грозит реальный срок лишения свободы. Кроме того голландец подозревается в причастности к наркоторговле.

    Напомним, в феврали российские паспорта получили бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо.

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