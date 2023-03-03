Потерпевший по делу Промеса требует от игрока один миллион евро в качестве компенсации

Родственник нападающего «Спартака»хочет получить от футболиста один миллион евро в качестве компенсации.

Об этом сообщила журналистка De Telegraaf Саския Беллеман, которая присутствовала на заседании суда в пятницу.

«До вчерашнего дня этот иск и пояснения к нему до суда и защиты не дошли. Суд хочет знать, почему так поздно», — написала Беллеман в своих соцсетях.

В декабре 2020 года стало известно, что Промес ударил родственника ножом в колено и может быть приговорен к четырем годам лишения свободы. В июне 2022-го Квинси обязали выплатить компенсацию двоюродному брату. При этом прокуратура Нидерландов продолжает работу над уголовным делом за попытку непредумышленного убийства.

Ранее стало известно, что Промесу отказали в получении российского паспорта.