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    Квинси Промес Без интриги, мотивации и трансферов. Семь ожиданий от весенней части РПЛ
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    Потерпевший по делу Промеса требует от игрока один миллион евро в качестве компенсации

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    Родственник нападающего «Спартака» Квинси Промеса хочет получить от футболиста один миллион евро в качестве компенсации.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    Об этом сообщила журналистка De Telegraaf Саския Беллеман, которая присутствовала на заседании суда в пятницу.

    «До вчерашнего дня этот иск и пояснения к нему до суда и защиты не дошли. Суд хочет знать, почему так поздно», — написала Беллеман в своих соцсетях.

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  • 19/11/2021

    • В декабре 2020 года стало известно, что Промес ударил родственника ножом в колено и может быть приговорен к четырем годам лишения свободы. В июне 2022-го Квинси обязали выплатить компенсацию двоюродному брату. При этом прокуратура Нидерландов продолжает работу над уголовным делом за попытку непредумышленного убийства.

    Ранее стало известно, что Промесу отказали в получении российского паспорта.

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