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    Слуцкий: Как по мне, поведение Мостового становится фриковым

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    Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий высказал мнение о бывшем футболисте Александре Мостовом.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Я очень сожалею, что топовые в прошлом игроки, футболисты, приносившие радость огромному количеству болельщиков, не все могут реализоваться в постфутбольной жизни.

    Не все добиваются успехов и не все могут с этим смириться. К сожалению, их поведение в общественном пространстве становится, как по мне, фриковым.

    Я выражал сожаление, что большой игрок, который заслуживает уважения за свою карьеру, потом превращается не пойми в кого.

    С кем он ещё не дебатировал? С Карпиным, с Писаревым, с Онопко, с Шалимовым… Мне обидно, что люди, яркие футболисты, не могут себя найти в постфутбольной жизни», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале Tennisi.

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