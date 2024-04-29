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    «Рубин» на волне успеха обыграет «Урал»?

    «Рубин» — «Урал». Прогноз (к. 2.30) на футбол, РПЛ, 29 апреля 2024 года

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    «Рубин»
    В понедельник, 29 апреля, в 26-м туре российской Премьер-лиги «Рубин» на своем поле примет «Урал». Начало поединка запланировано на 15:15 по мск. «Рубин» — «Урал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Апреля 2024 года
    Рубин
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    «Рубин»

    Турнирное положение: Команда является крепким середняком в нынешнем сезоне РПЛ. «Рубин» занимает 9-е место в таблице с 36-ю очками в активе, отставая от 5-ки лидеров лишь на 3 балла.

    За 5 туров до конца чемпионата у «Рубина» нет глобальных турнирных задач — команда уже вряд-ли опустится до зоны стыковых матчей и точно не претендует на чемпионство.

    Рубин — Урал: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Рубин» неожиданно обыграл «Зенит» (2:0) на чужом поле, забив все голы во 2-м тайме. До этого казанцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

    За последние 5 матчей «Рубин» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За это время команда сумела забить 5 голов при 7-и пропущенных.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Не сыграет: Никола Чумич (травма).

    Состояние команды: После не совсем удачного старта сезона «Рубин» набрал хороший ход и спокойно заканчивает чемпионат в середине турнирной таблицы.

    К тому же, «Рубин» уже обыгрывал «Урал» в нынешнем сезоне. Казанцы оказались сильнее, победив по счетом 1:0. Команда забила единственный гол на 62-й минуте.

    «Урал»

    Турнирное положение: Команда находится в зоне стыковых матчей за сохранение прописки в РПЛ. «Урал» занимает 14-е место в таблице с 24 очками в активе.

    Команда Виктора Гончаренко продолжает вести борьбу за выживание в лиге с несколькими командами. У «Урала» есть все шансы избежать стыков, отставая от спасительной 12-й позиции на 2 балла.

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    • Последние матчи: В прошедшем матче «Урал» проиграл «Ростову» (0:1), пропустив на 57-й минуте. До этого команда сыграла вничью с «Сочи» (2:2), упустив преимущество в 2 мяча.

    За последние 5 матчей в РПЛ у «Урала» только одна победа над «Динамо» (2:1), а также по 2 ничьих и поражения. За этот период команда сумела забить 5 голов при 6-и пропущенных.

    Не сыграет: Олег Шатов (травма).

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    Состояние команды: «Урал» штормит на протяжении всего сезона, команда все никак не может найти свою игру и постоянно теряет очки. Подопечным Гончаренко необходимо на мажорной ноте закончить чемпионат, сохранив прописку в РПЛ.

    «Урал» также обыгрывал «Рубин» в нынешнем сезоне. В рамках Кубка России екатеринбургская команда одолела казанскую со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

    Статистика для ставок

    • «Урал» не может победить на протяжении 3-х последних матчей во всех турнирах

    • «Рубин» не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей на своем поле

    • Команды обменялись победами в очных встречах нынешнего сезона

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Рубина» — 2.30, победа «Урала» — 3.25, ничья — 3.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.35 и 1.60 соответственно.

    Прогноз: «Рубин» показывает неплохие результаты в последнее время, можно предположить, что команда не упустит победу.

    Ставка: Победа «Рубина» за 2.30.

    Прогноз: В 1-м тайме одна из команд точно откроет счет.

    Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Урал» с коэффициентом 2.30. Дата матча: 29.04.2024. Прогнозы на футбол. «Рубин» на волне успеха обыграет «Урал»?
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