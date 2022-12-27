Защитник сборной Марокко отказался от перехода в «Локомотив»

Агент, представляющий защитника испанскогои сборной Марокко, заявил, что его подопечный отказался переходить в

По данным «Чемпионата», «железнодорожники» ведут переговоры об аренде 30-летнего игрока за 500 тыс. евро с правом выкупа за 4 млн.

«Нет и шанса, что Эль-Ямик перейдет в "Локомотив". Мы уже разговаривали с клубом. Но предложение нас не устраивает. Мы его отклонили.

Мы не хотим, чтобы игрок переезжал в Россию, потому что он еще сможет сыграть в большом клубе», — сказал Д'Амико «Спорт-Экспрессу».

Эль-Ямик на чемпионате мира в Катаре сыграл в шести матчах и запомнился попаданием в штангу ударом через себя в полуфинале против Франции (0:2).

Марокканец в этом сезоне провел за «Вальядолид» восемь матчей в Ла Лиге.