Талалаев рассказал о трансферных планах «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо»сообщил, что в ближайшее время в команде могут появиться новые игроки.

«Тренерский штаб, руководство, игроки приняли решение, чтоб будем бороться до конца, чтобы сохранить прописку в РПЛ. Для этого руководители сейчас активно работают пока мы отдыхаем.

Футболистам роздана индивидуальная программа, они с 19-го числа должны ее выполнять. Я созвонился с большинством из них — кто-то делает, а кто-то, видимо, пока еще втягивается.

Очень рад, что приобретаются игроки, с которым я уже имел опыт работы. Это один из выходов из ситуации, так как не так много времени, чтобы футболисты исполняли на поле те идеи, которые закладываются в раздевалке.

Думаю, на следующей неделе будет еще несколько фамилий ребят, с которыми уже вместе трудились.

И самое главное — мы рассчитываем на усиление игры в атаке. Для этого нужны классные исполнители, и мы свой взор обратили в разные страны. Не просто сейчас в нынешней ситуации, но есть игроки, которые согласны приехать и помочь клубу выгрызать победы в чемпионате России», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

«Торпедо» занимает последнее место в таблице РПЛ после 17-ти туров.