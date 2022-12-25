Григорян: Переход в Азию будет правильным решением

Бывший тренер клубов РПЛсчитает, что российскому футболу пойдет на пользу переход в Азиатскую конфедерацию.

«Это будет правильным решением, если нас примет Азия. Потому что мы будем все‑таки играть, мы будем в конкурентной среде, а уж чемпионат мира показал, что такое Япония, Южная Корея, Австралия», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что руководство Азиатской конфедерации футбола готово принять российскую организацию.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.