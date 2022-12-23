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    Червиченко: Все находятся в иллюзиях, что можно свободно перейти в Азию

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    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, почему переход в Азиатскую конфедерацию не поможет российскому футболу.

    Андрей Червиченко
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    Андрей Червиченко

    23 декабря на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) будет обсуждаться возможность перехода России из УЕФА в АФК.

    «Думаю, все, кто это сейчас обсуждает, находятся в иллюзиях по поводу того, что можно свободно перейти и что РФС способен это сделать.

    Самая большая проблема нашего футбола — РФС и его руководство, которое просто хотело присутствовать на Лигах чемпионов, чемпионатах мира, Европы, кайфовать, смотреть, представлять нашу страну. Вместо этого получили тяжелейший период, когда надо пахать, пахать и пахать. А этого никто не делает. Ведь когда говорят о переходе в Азию, а кто нас там ждет?

    Во‑первых, у нас проблема не с УЕФА, а в первую очередь с ФИФА. И если мы решим проблему с ФИФА, то можно уже о чем‑то другом говорить.

    Вспомните, как мы не попали на чемпионат мира. В Европе первой завоняла Польша. Потом к ним подключились шведы и чехи.

    Кто вам сказал, что, перейдя в Азию, мы не получим такую же проблему с Австралией или Японией?

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    • На мой взгляд, нужно решать эту проблему комплексно. Надо, чтобы люди не вылезали из штаб‑квартиры ФИФА и работали над тем, чтобы погасить эту ситуацию. Теннисисты же смогли продлить жизнь наших игроков. Почему не делают это в футболе? Там надо искать причину и проблему.

    Что касается исполкома, опять скажут, что идея о переходе хорошая, давайте ее изучим, и будут изучать еще долгие‑долгие годы, пока само собой что‑то не разрешится. Думаю, будет выглядеть именно так», — приводит слова Черевченко «Матч ТВ».

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